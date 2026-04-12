¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 12 de abril de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 12 de abril de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Un domingo ideal para bajar un cambio. Venís con mucha intensidad acumulada y hoy tu cuerpo te va a pedir pausa. Buen momento para ordenar pensamientos y evitar discusiones innecesarias.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

El placer será protagonista: buena comida, confort y afecto. Permitite disfrutar sin culpa. También puede surgir una charla importante en lo afectivo.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Día social por excelencia. Mensajes, encuentros o planes espontáneos pueden alegrarte. Ojo con prometer más de lo que podés cumplir.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Necesidad de refugio emocional. Vas a buscar estar cerca de personas de confianza. Ideal para reconectar con la familia o con vos mismo.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Tu energía vuelve a brillar. Tenés ganas de salir, mostrarte y liderar planes. Aprovechá, pero sin imponerte demasiado.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Domingo de orden interno. Quizás te encuentres reflexionando sobre decisiones recientes. Es un buen día para planificar la semana sin exigirte de más.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Las relaciones toman protagonismo. Puede haber definiciones o momentos de claridad con alguien importante. Escuchá tu intuición.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Intensidad emocional en aumento. Algo que venías evitando pensar puede aparecer hoy. Enfrentarlo te va a dar alivio.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Necesidad de libertad y movimiento. Si podés, salí, caminá o hacé algo distinto. Tu ánimo mejora con pequeños cambios de rutina.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Día para bajar la guardia. Permitite descansar sin sentir culpa. Tu cuerpo y tu mente necesitan recargar.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Creatividad y pensamientos originales. Ideal para escribir, idear proyectos o simplemente dejar volar la imaginación.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Sensibilidad a flor de piel. Podés estar más perceptivo que de costumbre. Rodeate de ambientes tranquilos y evitá energías negativas.