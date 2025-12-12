¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 12 de diciembre de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.
Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.
Horóscopo de hoy, 12 de diciembre de 2025: signo por signo, qué dicen los astros
Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy
El jueves te encuentra con la cabeza a mil. Una conversación franca te ayuda a ordenar prioridades y a ver que no todo depende de vos. Bajá la velocidad y dejate acompañar.
Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy
Vuelve a aparecer alguien que creías medio perdido en tu vida. La energía del día te invita a retomar vínculos y a bajar defensas. Date un gustito: algo rico, lindo o reconfortante.
Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy
Hay movimiento y noticias que te despiertan entusiasmo. El desafío es no dispersarte. Si necesitás aclarar un malentendido, hacelo hoy: la palabra fluye y te favorece.
Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy
El día te pide enfocarte en tu mundo emocional. Una charla íntima o un gesto inesperado te devuelve calma. Buen momento para poner límites suaves pero firmes.
Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy
Se activa tu costado más social. Te buscan, te escriben, te invitan. Ojo con querer estar en todos lados: elegí bien dónde poner tu energía. Una noticia laboral podría entusiasmarte.
Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy
Necesitás orden y claridad. Un tema económico empieza a acomodarse, pero no te apures con decisiones grandes. Pequeños ajustes hoy te simplifican la semana.
Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy
Jueves ideal para recuperar el equilibrio. Una charla pendiente se da de manera más amable de lo que esperabas. No busques aprobación: tu intuición hoy es tu mejor guía.
Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy
La intensidad marca el día, pero de forma positiva. Podés cerrar un ciclo personal que venías arrastrando. Si aparece un recuerdo fuerte, dejalo pasar sin engancharte.
Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy
Un plan que parecía caerse vuelve a tomar forma. Tu optimismo contagia, pero no prometas de más. Jornada ideal para conectar con amigos o para encarar algo que te entusiasme.
Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy
El foco está en lo laboral. Te llega un reconocimiento o un comentario que te sube la confianza. Cuidá tu descanso: el cuerpo te está pidiendo un respiro que no conviene ignorar.
Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy
Surge una idea que cambia tu perspectiva. Es un día creativo, perfecto para romper rutinas. Una charla espontánea podría abrirte un camino nuevo para 2026.
Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy
La sensibilidad está a flor de piel, pero para bien. Te animás a hablar desde un lugar más sincero y eso acerca a alguien que querés. Buen momento para cerrar el día con algo que te conecte con vos.