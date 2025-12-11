Así es Lola, la novia de Benicio, el hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier: modelaje, viajes y complicidad con sus suegros

Benicio Gravier es uno de los modelos teens más observados a nivel internacional, y es por eso que su novia se volvió una de las más adoradas por las redes sociales. Lola Malm Green marcó su paso en el mundo de la moda, como su pareja, y se volvió una influencer reconocida entre los usuarios de las redes sociales. Sin embargo, su camino estuvo lleno de viajes al exterior, momentos con amigos y una complicidad con Valeria Mazza y Alejandro Gravier que es visible en sus posteos de Instagram.

Lola Malm Green

¿Quién es Lola, la novia de Benicio Gravier?

Lola Malm Green es una influencer teen de Instagram, que marca su amor por la moda desde que es pequeña, y la novia de Benicio Gravier, el hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier. Él la presentó públicamente en agosto del 2024, en el festival Starlite de Marbella. En diversos posteos, comparte campañas que realizó cuando aún era una niña, y esa pasión la sigue acompañando en la actualidad. Eso la llevó a ser muy activa en redes sociales, mostrando los mejores momentos que pasa con sus amigos y seres queridos.

Lola Malm Green

Además, es una fanática de los viajes al exterior, lo que la llevó a tener una complicidad muy grande con la familia de su pareja. En todo momento, los Mazza-Gravier la invitan a festivales, eventos de moda o vacaciones en paradisíacos lugares. Eso llevó a que tanto ella como los integrantes compartieran momentos íntimos, fotos divertidas y eventos de lujo. En las redes sociales, comparten fotografías juntos, marcando siempre la aceptación que ella recibió por parte de la familia.

Lola Malm Green y la familia Mazza-Gravier

La historia de amor de Lola Malm Green y Benicio Gravier

Aproximadamente en el 2023, Lola Malm Green y Benicio Gravier se conocieron y comenzaron a formar una relación, que se formalizó en agosto del 2024. El modelo la presentó a la prensa en el festival Starlite de Marbella, y, desde entonces, ella protagonizó diversas fotografías junto a los Mazza-Gravier. Si bien ambos priorizan subir sus posteos personales en Instagram, se dan un espacio para compartir su amor y demostrarse lo mucho que se quieren y acompañan.

Lola Malm Green, Benicio Gravier

Los usuarios de las redes sociales destacaron su presencia en eventos de moda y su amor por el modelaje desde pequeña. Rodeada de viajes, amigos y complicidad con su suegros, Lola Malm Green se volvió una influencer fashionista, y acompaña a su novio, Benicio Gravier, en todos sus trabajos alrededor del mundo, y en la carrera que decidió estudiar. El amor de ambos jóvenes sigue creciendo cada día, y ellos no dudan en mostrarlo en su cuenta de Instagram.

A.E