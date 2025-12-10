Separado de Evangelina Anderson, Martin Demichelis tiene nueva conquista

Mientras a Evangelina Anderson se la vincula con su compañero de MasterChef Celebrity, Ian Lucas, Martín Demichelis disfruta de su soltería y no repara en esconderse. En las últimas horas, el dirigente fue capturado infraganti en Mendoza junto a una mujer y, como era de esperarse, los rumores de que estaría iniciando un nuevo romance no tardaron en llegar.

La nueva conquista de Martín Demichelis

Si bien Martín Demichelis siempre fue reacio a mostrar su vida privada y sentimental, no puede escapar a los lentes de las cámaras. Su presencia e investidura hace que sea el centro de atención a donde quiera que vaya, y es por esta razón que los curiosos no dudaron en reaccionar al verlo junto a otra mujer luego de su separación con Evangelina Anderson.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis | Instagram

Fue en el programa A La Tarde (América TV) donde Oliver Quiroz, a través del famoso enigmático, comenzó a revelar la presunta nueva conquista del exjugador en la provincia de Mendoza. “Es un personaje que elige mucho el silencio, que no habla de estos temas. Pero, aunque él no lo hace, si lo hacen con las señoritas con las que él se encuentra”, afirmó el periodista antes de publicar el video de la contundente prueba.

En este marco, se dispusieron a mostrar el registro audiovisual compartido en el perfil de Instagram @lomaspopucom, donde se lo puede ver muy cómplice con una chica en el interior de un reconocido boliche mendocino. Fue en este instante en el que el portador de la primicia añadió: “No sé si recuerdan que cuando hablamos de los viajes de Martín, que había viajado a Justiniano Posse, allá a la provincia de Córdoba, y que después también estuvo haciendo tour por Mendoza, (Daniel) Fava dijo ‘fue a Mendoza porque tiene muchos amigos’. Pero a alguien conoció allá...".

Martín Demichelis | Twitter

Martín Demichelis rehace su vida lejos de Evangelina Anderson

A mediados de 2025, Evangelina Anderson confirmaba el fin de su matrimonio con Martín Demichelis tras 18 años de relación y tres hijos en común. Aunque los detalles de la ruptura se mantienen en completo hermetismo para preservar la privacidad de su familia y, sobre todo, la de sus herederos, tanto el futbolista como la modelo están llevando a cabo una multimillonaria división de bienes que es tema de conversación en los medios.

En paralelo, la ex bailarina de Pasión de Sábado retomó su carrera en el ámbito televisivo y se posiciona como una de las figuras revelación del certamen de cocina de Telefe. Por su parte, el exjugador mantiene su perfil como director técnico alejado de la prensa del corazón. Sin embargo, no pudo escapar a esta grabación donde se lo vio junto a una chica, que aparentemente nada tiene que ver con los medios, “A él se lo ve bien, sonriente. Viajó a una provincia a encontrarse con esta morocha. Se ve clarito que es él”, aseguró Oliver en el ciclo que conduce Karina Mazzocco.

De este modo, Martín Demichelis deja en sus manos de los detalles y detalles de la división con Evangelina Anderson marcaron un punto final en esta etapa de su vida. Sin embargo, No obstante, no duda en emprender un nuevo camino en el plano sentimental en el cual no se esconde y, a juzgar por las imágenes, se muestra sumamente entusiasmado.

NB