¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, jueves 11 de diciembre de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.
Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.
Horóscopo de hoy, 11 de diciembre de 2025: signo por signo, qué dicen los astros
Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy
Se te activa la parte más resolutiva. Vas a sentir que todo lo que venías postergando empieza a ordenarse. Buen día para mandar mensajes, cerrar trámites y tomar la iniciativa en algo que te venía dando fiaca.
Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy
Tu paciencia va a ser clave. Puede aparecer alguien que te busca para descargar energía, pero no te enganches. En lo personal, momento ideal para darte un mimo o planear algo rico para la noche.
Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy
La mente a mil, como siempre, pero esta vez con claridad. Charlas importantes, llamadas que destraban situaciones y un reencuentro que te va a dejar pensando. Buen día para escribir, comunicar y negociar.
Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy
El cuerpo pide calma. No te llenes la agenda: elegí dos cosas importantes y el resto dejalo fluir. En lo emocional vas a estar un poquito más sensible, pero también más intuitivo que de costumbre.
Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy
Brillás sin querer. Una propuesta o reconocimiento puede llegar por sorpresa. Aprovechá para mostrar lo que sabés hacer. En lo afectivo se acerca un día muy cálido, ideal para compartir tiempo con alguien especial.
Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy
Orden, claridad y enfoque: tu combinación perfecta. Vas a poder resolver algo que venías arrastrando hace rato. Buen momento para limpiar, ordenar, archivar y revisar cuentas o papeles.
Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy
Se activa tu costado social. Te buscan, te llaman, te invitan. Si tenés que encarar una charla difícil, este es el día: la energía acompaña para que haya entendimiento. En el amor, noticias que alegran.
Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy
Día intenso, pero positivo. Lo que parecía trabado, finalmente se mueve. Vas a sentirte más fuerte y más decidido. Cuidado con exagerar en discusiones: escuchá un poco más antes de responder.
Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy
Optimismo a full. Te levantás con energía y ganas de hacer cosas nuevas. Oportunidad para empezar proyectos, viajes cortos o actividades que te saquen de la rutina. En pareja, buen clima.
Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy
Día práctico y productivo. Tenés buen pulso para decisiones de plata o trabajo. Si te organizás temprano, el día te rinde muchísimo. En lo emocional, más reservado: preferís calidad antes que ruido.
Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy
Cambio de planes a último momento, pero para bien. Una noticia inesperada te puede abrir una puerta. Vas a estar más creativo y original, ideal para propuestas distintas o resolver problemas de manera poco tradicional.
Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy
Tu intuición va a estar finísima. Presta atención a sueños, señales o detalles que otros no ven. Día ideal para conectar con tu interior y poner límites suaves pero firmes. En lo afectivo, más ternura.