¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 15 de agosto de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 15 de agosto de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

El domingo te pide bajar un cambio y disfrutar sin tantas obligaciones. Una salida improvisada puede terminar siendo el mejor plan del día. Dejá espacio para lo inesperado.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Necesitás recuperar energía después de una semana intensa. Disfrutá de una comida rica, una tarde tranquila o un encuentro con alguien querido. Hoy menos es más.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Una conversación puede hacerte cambiar de opinión sobre un tema que venías pensando. Escuchá antes de responder. Una propuesta inesperada puede entusiasmarte.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Tu mundo emocional pide atención. No te guardes lo que sentís por evitar una discusión. Una charla sincera puede ayudarte a recuperar la tranquilidad.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Seguís con una energía especial y muchas ganas de disfrutar. Aprovechá el domingo para hacer algo que te entusiasme. Una invitación puede convertirse en un recuerdo especial.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Tu cabeza ya está pensando en todo lo que tenés que hacer mañana. Frená un poco. El domingo también es para descansar y disfrutar sin sentir que estás perdiendo el tiempo.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Los vínculos vuelven a ocupar el centro de la escena. Un encuentro o una charla pendiente puede acercarte a alguien importante. Animate a decir lo que realmente querés.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Hay una situación que todavía no termina de convencerte y tu intuición tiene algo para decir. No fuerces una respuesta. Dale tiempo y observá cómo se desarrollan los hechos.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Necesitás cambiar de aire antes de empezar una nueva semana. Una caminata, una escapada o un plan diferente pueden devolverte el entusiasmo. Salí de la rutina.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Dejá las responsabilidades para mañana y permitite disfrutar. Venís sosteniendo mucho y necesitás recuperar energías. Un momento de descanso puede hacer una gran diferencia.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Una charla casual puede darte una idea para un proyecto que venís postergando. Prestá atención a lo que surge espontáneamente. No descartes algo solo porque todavía no sabés cómo hacerlo.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

La sensibilidad estará muy presente y te ayudará a conectar con quienes querés. Elegí bien dónde poner tu energía. Un gesto de cariño puede cerrar el fin de semana de una manera especial.