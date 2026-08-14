¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 14 de agosto de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.
Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.
Horóscopo de hoy, 14 de agosto de 2026: signo por signo, qué dicen los astros
Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy
Terminás la semana con ganas de cerrar pendientes. Enfocate en lo importante y no te distraigas con problemas ajenos. Una propuesta para el fin de semana puede devolverte el entusiasmo.
Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy
Necesitás aflojar después de días intensos. No postergues ese plan que te hace bien. Una comida rica o una salida tranquila pueden ser justo lo que necesitabas.
Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy
Una conversación puede traerte una noticia que estabas esperando. Escuchá con atención antes de responder. Lo que hoy parece una casualidad podría convertirse en una oportunidad.
Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy
El viernes te encuentra con ganas de poner límites y cuidar más tu energía. No te sientas culpable por decir que no. Reservá tiempo para las personas y actividades que realmente te hacen bien.
Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy
Tu energía está en alza y se nota. Es un buen día para mostrar tus ideas, tomar la iniciativa o hacer ese plan que venías postergando. Confiá más en vos.
Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy
Hay pendientes que necesitan una última revisión antes de cerrar la semana. Organizate, pero no busques que todo salga perfecto. A veces, saber cuándo terminar también es avanzar.
Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy
Una charla sincera puede ayudarte a aclarar una situación que venía generando dudas. Decí lo que sentís sin vueltas y escuchá la respuesta. La honestidad puede acercarte a alguien.
Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy
Tu intuición te está marcando algo que todavía no podés explicar del todo. No la ignores, pero tampoco te apures a sacar conclusiones. Observá y dejá que los hechos hablen.
Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy
Necesitás un cambio de aire para cerrar la semana. Un plan espontáneo, una salida o una escapada corta pueden ayudarte a recuperar el entusiasmo. Animate a improvisar.
Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy
El esfuerzo de los últimos días empieza a dar resultados. Antes de pensar en el próximo objetivo, reconocé todo lo que lograste. También tenés derecho a celebrar.
Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy
Una idea que parecía lejana puede empezar a tomar forma. Compartila con alguien que tenga una mirada diferente. Una conversación puede darte el impulso que necesitabas.
Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy
El viernes te pide bajar un poco el ritmo y escuchar lo que sentís. No cargues con problemas que no son tuyos. Una noticia o un gesto inesperado puede alegrarte el cierre de la semana.