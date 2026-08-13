Horóscopo de hoy 13 de agosto de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 13 de agosto de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado. Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, de agosto de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Este jueves vas a sentir la necesidad de poner orden en algunos asuntos que venís postergando. En el trabajo, una conversación puede ayudarte a definir mejor tus próximos pasos. En el amor, será importante no reaccionar impulsivamente ante algo que quizás termine siendo menos importante de lo que parecía.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

El día invita a bajar un poco el ritmo y prestar atención a tus prioridades. Una situación económica o laboral comienza a mostrar señales más claras y podrías encontrar una solución que venías buscando. En los vínculos, alguien cercano buscará tu compañía o necesitará sentirse escuchado.

Tauro | Horóscopo

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu capacidad para comunicarte estará especialmente activa y será un buen momento para decir aquello que venías guardando. Puede aparecer una propuesta, mensaje o encuentro inesperado que modifique tus planes. En el amor, habrá novedades que podrían despertar nuevamente tu entusiasmo.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Este jueves puede encontrarte más sensible de lo habitual, pero también con una intuición muy afinada. Una situación que generaba dudas empieza a aclararse y podrías descubrir que tu primera impresión era acertada. En lo afectivo, una charla sincera permitirá recuperar cercanía.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

La energía estará de tu lado para tomar protagonismo y avanzar con una idea personal. Será un buen día para mostrar lo que sabés hacer y dejar atrás ciertas inseguridades. En el amor, alguien podría sorprenderte con una demostración inesperada o una propuesta especial.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Una jornada ideal para organizar pendientes y cerrar temas inconclusos. Vas a sentir satisfacción al recuperar cierto control sobre tu rutina y resolver algo que llevaba varios días ocupando tu cabeza. En los vínculos, una persona cercana puede darte una perspectiva diferente sobre un problema.

Virgo | Horóscopo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

El jueves traerá movimiento en tu mundo social. Una invitación, encuentro o conversación inesperada podría cambiar tus planes y alegrarte el día. En lo laboral, tu capacidad para negociar será clave para destrabar una situación. En el amor, se abre una etapa de mayor claridad.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Hay algo que venís analizando en silencio y este jueves podrías finalmente tomar una decisión importante. Tu intuición estará especialmente despierta, sobre todo en cuestiones laborales y económicas. En el amor, un tema del pasado podría reaparecer y generar una conversación necesaria.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Las ganas de cambiar de aire se harán sentir con fuerza. Puede surgir un plan, viaje, salida o proyecto que despierte nuevamente tu entusiasmo. En el trabajo, una idea diferente podría llamar la atención de quienes te rodean. También habrá buenas noticias relacionadas con alguien cercano.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Este jueves vas a estar especialmente enfocado en tus objetivos. Algo que parecía avanzar lentamente comienza a acomodarse a tu favor y podrías recibir una respuesta que estabas esperando. En lo económico habrá que prestar atención a algunos gastos inesperados. En el amor, las emociones ocuparán un lugar importante.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

El día puede traer una conversación reveladora que cambie tu manera de interpretar una relación o situación reciente. En lo profesional, una propuesta diferente podría entusiasmarte y abrir una posibilidad que hasta ahora no habías considerado. En el amor, habrá espacio para las sorpresas.

Acuario | Horóscopo

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Tu sensibilidad estará muy presente y vas a percibir con facilidad el estado de ánimo de quienes te rodean. En el trabajo, concentrarte en una tarea por vez permitirá que avances más de lo esperado. En el amor y la familia, los pequeños gestos serán protagonistas de una jornada especialmente emotiva.



