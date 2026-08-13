Quién fue Guillermo Ardohain, el padre de Pampita, que falleció cuando la modelo tenía seis años

Pampita logró ser una de las modelos más conocidas y queridas del país. Su éxito se refleja en su agenda cargada de compromisos laborales y en la hermosa familia que formó junto a sus hijos. Sin embargo, en su infancia se enfrentó a una tragedia: la muerte inesperada de su padre, Guillermo Ardohain.

La dolorosa perdida que marcó la infancia de Pampita

La historia de Pampita está atravesada por una pérdida que ocurrió cuando era apenas una niña. Guillermo Ardohain, su papá, murió en un accidente de tránsito cuando la modelo tenía seis años. A pesar de haberlo perdido a una edad muy temprana, la conductora aseguró en distintas oportunidades que conserva numerosos recuerdos de él y que su figura continuó teniendo una fuerte influencia en su vida.

Durante los años, Pampita habló en contadas ocasiones sobre su padre y sobre cómo aquella ausencia marcó su infancia y la de sus hermanos. Según contó, la muerte de Guillermo Ardohain hizo que los hermanos se unieran todavía más y que su abuela paterna tuviera un papel fundamental en su crianza.

Pampita junto a su padre, Guillermo Ardohain

“Mi papá falleció a mis 6 años y eso hizo que los hermanos seamos muy unidos. Me acuerdo absolutamente todo. Es raro porque uno piensa que los chicos no recuerdan, pero yo tengo millones de recuerdos de antes de que falleciera mi papá”, relató en una entrevista con Los Ángeles de la Mañana.

Luego de la partida física de Guillermo Ardohain, la abuela paterna de Pampita se convirtió en una figura central para la familia. “Mi abuela paterna cumplió un poco el rol que hubiera tenido mi papá y me criaron dos mujeres, dos personas muy fuertes y luchadoras”, recordó. Y agregó que su abuela “no tuvo el rol de abuela sino que participó en todo lo que fue la educación con mi mamá”.

Guillermo Ardohain, el papá de Pampita

Esa presencia familiar también estuvo vinculada con una serie de valores que Pampita asegura haber heredado de la familia de su padre. Durante su visita a PH Podemos Hablar, tiempo atrás, la conductora destacó: “De mi papá, más que de él creo que de la familia de mi papá, la cultura siempre fue muy importante”.

En ese sentido, recordó que su abuela había sido maestra y directora de colegios y que varios de sus tíos eran profesores. “Siempre nos inculcaron leer”, expresó, al tiempo que recordó que en su familia paterna también había una fuerte relación con la música: sus tíos tocaban el piano y tenían la posibilidad de viajar y conocer distintos lugares del mundo.

Pampita reveló que su papá Guillermo Ardohain eligió su nombre

La influencia de su padre Guillermo Ardohain también quedó reflejada en un aspecto muy íntimo de la identidad de Pampita: su nombre. La top model reveló que su papá había elegido llamarla Ana y que, durante sus primeros años de vida, él utilizaba ese nombre para dirigirse a ella.

“Yo me llamo Ana y mi papá me dijo así siempre”, contó en una oportunidad. Según explicó, después de la muerte de Guillermo Ardohain dejó de ser llamada de esa manera y comenzó a ser conocida como Carolina, nombre que luego se convirtió en parte de su identidad pública junto con el apodo Pampita.

Pampita junto a su padre, Guillermo Ardohain

“Él eligió ese nombre y me llamó así. Mi papá se fue cuando yo era muy chiquita y no me llamaron más así, me empezaron a decir Carolina. Y siempre sentí que había desaparecido esa parte de mí”, manifestó. Años más tarde, ese recuerdo tuvo un significado especial cuando eligió el nombre de su primera hija junto a Roberto García Moritán. La niña fue bautizada como Ana, una elección que permitió recuperar aquella parte de su identidad ligada directamente a su progenitor.

De esta manera, Guillermo Ardohain, el padre de Pampita, que falleció cuando la modelo tenía seis años, fue una figura muy importante que compartió con ella sus primeros años de vida. Aquellos recuerdos aún siguen presentes en su día a día, y de alguna forma decidió homenajearlo al llamar a su quinta hija con el nombre que él mismo escogió para ella.