La vida de Bianca, la hija de Mariano Peluffo que ya tiene 24 años: triunfa en el teatro, crea sus propias obras y fue alumna de Fer Dente

Bianca Peluffo es la hija mayor de Mariano Peluffo, actualmente tiene 24 años. Aunque creció vinculada al mundo de los medios por la profesión de su padre, eligió desarrollar su propia carrera en el ámbito artístico, con una marcada inclinación hacia el teatro y la producción de espectáculos.

Mariano Peluffo

Desde muy pequeña Bianca Peluffo tuvo algunos acercamientos a la televisión y en 2007 protagonizó una recordada aparición junto a su padre en el living de Susana Giménez. Sin embargo, con el paso de los años su camino profesional tomó otro rumbo: el de las artes dramáticas. Así comenzó algunos trabajos como actriz y también a desempeñarse detrás de escena en diferentes proyectos teatrales.

Los proyectos teatrales de Bianca Peluffo

Uno de los aspectos que caracteriza la trayectoria de la hija de Mariano Peluffo es que se desempeña tanto frente al público como detrás del escenario. Como productora ejecutiva, participó de proyectos como Reversible y Güena yunta, además de formar parte de numerosas producciones teatrales a lo largo de los últimos años.

Bianca, Aura y Clara Peluffo

En su faceta como actriz, integró el elenco de La tierra sobre los cuerpos, una propuesta de teatro inmersivo 360° presentada en el Teatro Border, donde interpretó a Paulina y Lucía. También participó como actriz en Notre Dame y Revolucionados, ampliando así su recorrido sobre los escenarios.

La formación de Bianca Peluffo junto a Fer Dente y en la UNA

Bianca se formó en el Instituto Argentino de Musicales (IAM), la escuela integral de teatro musical fundada y dirigida por Fer Dente junto a Ricky Pashkus. Allí desarrolló diferentes herramientas vinculadas con el teatro musical y la interpretación, en una formación que marcó uno de los primeros pasos de su recorrido profesional dentro de la escena.

Bianca Peluffo en La tierra sobre los cuerpos

Su vínculo con el universo creativo de Fer Dente continuó más allá de las aulas y también llegó al ámbito laboral. Bianca se desempeñó detrás de escena en la producción ejecutiva y asistencia de diferentes proyectos teatrales vinculados con ese entorno, lo que le permitió ampliar su experiencia y participar de distintas etapas del armado de una obra.

Bianca Peluffo, productora de Billy Elliot

Actualmente, Bianca forma parte del equipo de producción de Billy Elliot, el musical, la megaproducción que llegó al Teatro Ópera de Buenos Aires bajo la producción general de Diego Romay. En este proyecto se desempeña como productora ejecutiva, un rol que la ubica detrás de una puesta de gran despliegue artístico y técnico.

Bianca Peluffo, productora de Billy Elliot

La obra reúne a un elenco numeroso, con tres intérpretes que se alternan en el papel de Billy y figuras reconocidas de la escena nacional. A esto se suma una puesta que requiere coordinación entre dirección, coreografía y una orquesta en vivo, por lo que la producción implica un trabajo constante detrás del escenario. De esta manera, el presente profesional de Bianca Peluffo refleja la amplitud de un recorrido que comenzó con su formación en el teatro musical y que hoy se extiende a grandes producciones.