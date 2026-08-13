Las fotos del día de ski de Cruz Urcera con Indiana Cubero: “La mayor y el menor”

Nicole Neumann está viviendo momentos especiales durante sus días de descanso en Chapelco, uno de los destinos más emblemáticos para los amantes de la nieve en Argentina. Acompañada por sus hijos y su amiga Vicky Pascual, la modelo aprovechó para compartir en sus redes sociales una serie de tiernas fotos que capturan la esencia de esta escapada familiar, en las que destacan varias imágenes pero la que más llamó la atención es una que tiene de protagonistas a Indiana Cubero y Cruz Urcera.

Indiana Cubero y Cruz Urcera, los hijos de Nicole Neumann protagonizan un momento emotivo en la nieve

Indiana Cubero y Cruz Urcera representan la unión de dos etapas importantes en la vida de Nicole Neumann. Indiana es fruto de su relación con el exfutbolista Fabián Cubero, mientras que Cruz es hijo de su matrimonio con el piloto Manu Urcera. Esta convivencia de familia ensamblada se plasma de manera natural y amorosa en cada foto que la modelo compartió, mostrando cómo ambos hermanos disfrutan juntos de la nieve y el ski.

Indiana Cubero y Cruz Urcera

Durante la estadía en Neuquén, la empresaria no dejó pasar la oportunidad para captar y compartir momentos únicos de la aventura invernal. En una de las primeras imágenes, se puede ver a Nicole y a su amiga Vicky Pascual disfrutando de una mañana de ski, demostrando su entusiasmo y habilidades sobre las pistas nevadas. Estas instantáneas transmiten la energía positiva y el placer de desconectarse de la rutina diaria para conectar con la naturaleza y la familia.

Nicole Neumann y Vicky Pascual

Sin embargo, el corazón de estas publicaciones reside en las postales que muestran a Indiana Cubero y Cruz Urcera compartiendo momentos llenos de complicidad y cariño. Una de las fotos más destacadas es aquella en la que Indiana, con paciencia y dedicación, le enseña a Cruz a esquiar. Este gesto fraternal habla de la hermosa relación que los une, en la que la hermana mayor asume un rol protector y guía para su hermanito menor. “La mayor y el menor”, escribió la modelo derretida por la ternura de sus hijos.

Nicole Neumann y Cruz Urcera

Así fue el día de ski de los hijos de Nicole Neumann

Otra foto de Nicole Neumann que causó gran ternura entre los seguidores muestra a Allegra Cubero —la segunda hija de Nicole, nacida también de su relación con Fabián Cubero— observando a Cruz con una expresión que fue descrita cariñosamente por la influencer: "Ella lo mira enamorada Cubero Allegra y Cruz”.

Allegra Cubero y Cruz Urcera en la nieve

Sienna Cubero

A través de estas imágenes, Nicole Neumann no solo exhibe la alegría y diversión que trae consigo la convivencia familiar en un entorno tan especial como Chapelco, sino que también pone en evidencia la armonía y el cariño que existe entre sus hijos. Un reflejo claro de esta convivencia familiar fueron los momentos vividos de Allegra, Sienna e Indiana Cubero y Cruz Urcera en la nieve.