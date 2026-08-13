Entramos al cumpleaños de Toribio, el hijo de Juana Repetto: torta de Peppa Pig y dos increíbles regalos

El pequeño Toribio Repetto, el hijo mayor de Juana Repetto, cumplió 10 años y lo festejó a lo grande. El nene comenzó su día celebrando en la intimidad del hogar familiar y luego el festejo se extendió en un predio con una cancha de fútbol. El cumpleaños contó con muchas sorpresas, decoración de Peppa Pig, mesa dulce, dos regalos especiales y más.

Toribio, el hijo de Juana Repetto celebró con Peppa Pig, un decorado especial

Juana Repetto compartió con sus seguidores de Instagram cada momento del cumpleaños de su hijo. La celebración comenzó con el niño disfrutando de su día junto a sus hermanos menores, Belisario y Timoteo. Con toda la familia luciendo bonetes de cumpleaños adornados con los personajes de la popular serie infantil Peppa Pig, el nene festejó desde la medianoche sus 10 años.

Así fue el cumpleaños de Toribio, el hijo mayor de Juana Repetto

Las imágenes que compartió la hija de Reina Reech en sus redes sociales revelan un ambiente relajado y amoroso, donde el living de la casa se transformó en el escenario principal de una fiesta temática dedicada a la famosa cerdita británica. La decoración fue cuidadosamente pensada para crear un espacio íntimo y divertido para los más pequeños.

Una guirnalda celeste y roja decoraba la pared del living, rodeada por las figuras de Peppa Pig y la inscripción: “Feliz cumple Toro”, justo detrás, banderines en tono azul claro extendían un el nombre “TORO” estaba con letras rojas. La mesa del living estaba preparada con sumo detalle, en ellas se destacan cajas rectangulares decorativas, ilustradas con imágenes de la serie. En esta ocasión, la torta fue un budín espolvoreado con los personajes Peppa y George.

Toribio junto a sus hermanos, Belisario y Timoteo

Toribio, el hijo de Juana Repetto recibió dos regalos muy especiales

El regalo estrella del nieto de Nicolás Repetto consistió en una camiseta de Boca Juniors —el club de fútbol favorito de Toribio— junto con un par de botines nuevos, dejando en claro que, además de ser fanático de Peppa Pig, el pequeño ama el fútbol. Además, el cumpleañero apareció en varias imágenes luciendo la camiseta de Boca durante toda su celebración de cumpleaños.

“Amor mío, ¿qué decirte? Diez años, no lo puedo creer. Sos tanto más de lo que alguna vez soñé, tan especial. Gracias por tu valentía, por elegir esta familia y por ser el mejor compañero del mundo, el hermano mayor que todos quisieran tener.. no me alcanzarán jamás las palabras ni para describirte ni para agradecerte por tanto”, escribió Juana Repetto en sus redes sociales. Y agregó: “Te amo con mi vida entera, con vos aprendí y sigo aprendiendo a ser mamá y tanto más todos los días...Sos mi mejor maestro, lo más lindo que pudo haberme dado la vida. Gracias siempre amore mío”.

Juana Repetto y sus tres hijos en el cumpleaños de Toribio

El otro festejo de Toribio, el hijo de Juana Repetto: fútbol, amigos, donas y muchos dulces

La fiesta no terminó ahí, durante el día Juana Repetto reveló el hiper festejo de su hijo, para eso la actriz decidió alquilar un predio con una cancha de fútbol, creando el espacio ideal para que Toribio pueda jugar con sus amiguitos a la pelota. Además, la hija de Nicolás Repetto se encargó nuevamente de la ambientación del cumpleaños, apostando por un decorado de donas, los dulces favoritos de su hijo. El espacio contaba con banderines, guirnaldas y varios colores y el toque final fue un cartel dorado con un dibujo divertido de una dona mordida y la leyenda "Toro cumple 10".

Así fue el cumpleaños de Toribio, el hijo mayor de Juana Repetto

En un giro inesperado durante el evento, Juana Repetto causó revuelo al contratar una barra exclusiva que sorprendió a todos los invitados. La estación ofrecía una variedad de donas acompañadas de estaciones de ingredientes adicionales, permitiendo a los invitados crear sus propias combinaciones personalizadas con granas, gomitas y salsas dulces. Además la torta también estaba decorada con donas. La propuesta innovadora asombró a su hijo que no pudo esconder su emoción ante el mejor cumpleaños que le pudieron dar.