Horóscopo de hoy 12 de agosto de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, de agosto de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, de agosto de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Una situación que venía generando dudas empieza a aclararse. En el trabajo, será mejor avanzar con paciencia antes que querer resolver todo de inmediato. En el amor, una conversación sincera puede acercarte mucho a alguien.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

El miércoles invita a ordenar prioridades y prestar más atención a tus propias necesidades. Puede aparecer una propuesta interesante vinculada al dinero o al trabajo. En lo sentimental, evitá sacar conclusiones antes de escuchar al otro.

Tauro | Horóscopo

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu capacidad para comunicarte estará especialmente activa. Es un buen día para reuniones, conversaciones importantes y nuevos contactos. En el amor, alguien podría sorprenderte con un mensaje o una actitud inesperada.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Necesitarás bajar un poco el ritmo y elegir cuidadosamente dónde poner tu energía. Una cuestión familiar puede requerir tu atención. En el plano afectivo, expresar lo que sentís será mucho más efectivo que esperar que los demás lo adivinen.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Tu magnetismo estará en primer plano y vas a sentir ganas de tomar la iniciativa. Una oportunidad puede aparecer cuando menos lo esperás. En el amor, es momento de animarte a decir aquello que venís guardando.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Una jornada ideal para organizar pendientes y cerrar asuntos que estaban demorados. Tu mirada práctica te permitirá encontrar una solución sencilla a un problema complicado. En el amor, no intentes controlar cada detalle: dejate sorprender.

Virgo | Horóscopo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

El día puede traer novedades positivas relacionadas con proyectos personales o vínculos. Recuperás entusiasmo por algo que habías dejado de lado. En cuestiones sentimentales, una charla espontánea podría cambiar tu perspectiva.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Tu intuición estará muy despierta y será importante escucharla. Algo que no terminaba de convencerte podría revelar finalmente el motivo. En el trabajo, manejate con cautela. En el amor, evitá alimentar celos o suposiciones.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Se abre una jornada de movimiento, planes y nuevas posibilidades. Podrías recibir una invitación o propuesta que altere positivamente tu rutina. En el amor, dejá espacio para la espontaneidad: no todo necesita estar planificado.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Será un buen momento para tomar decisiones concretas, especialmente en asuntos profesionales o económicos. Tu esfuerzo comienza a mostrar resultados. En los vínculos, intentá encontrar un equilibrio entre tus responsabilidades y el tiempo para quienes querés.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Una idea diferente puede convertirse en el comienzo de algo importante. No descartes una propuesta simplemente porque se aleja de lo que habías imaginado. En el amor, necesitás libertad, pero también claridad para evitar malos entendidos.

Acuario | Horóscopo

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Las emociones estarán intensas, aunque también tendrás mayor claridad para entender qué querés. Una conversación pendiente puede ayudarte a cerrar una etapa. En el amor, escuchá tu intuición, pero procurá distinguir entre lo que sentís y lo que imaginás.