Así fue el nacimiento de Sofía Gala, la hija de Moria Casán y Mario Castiglione: siete cigarrillos, guiño al teatro y referencia a su mamá

Sofía Gala llegó para marcar un nuevo capítulo en la vida de Moria Casán y Mario Castiglione, en una jornada que combinó emoción y detalles familiares. La revista Semanario retrató cómo la pareja vivió aquel día en la Clínica del Sol, con la serenidad de la vedette y la ansiedad del actor, en un contexto donde cada gesto se convirtió en parte de la historia. La crónica destacó la manera en que ambos padres atravesaron el momento con estilos distintos, lleno de situaciones personales que hicieron único el nacimiento.

El recordado nacimiento de Sofía Gala, la hija de Moria Casán y Mario Castiglione

A principios de 1987, la revista Semanario dedicó una cobertura especial al nacimiento de Sofía Gala, la primera hija de Moria Casán y Mario Castiglione. La llegada de la niña marcó un nuevo capítulo en la vida de la vedette, que hasta entonces había estado volcada por completo a su carrera artística. La crónica reflejó la mezcla de ansiedad, emoción y detalles pintorescos que acompañaron aquel día, desde la vestimenta de los padres hasta los gestos que hicieron de la jornada un momento único.

Moria Casán | Revista Semanario

La vedette y el actor ingresaron en la Clínica del Sol durante las primeras horas de la mañana. Ella, tranquila y serena pese a ser primeriza, lucía calzas blancas de encaje y una camisola multicolor, mientras que él vestía pantalón blanco y remera azul Francia. En sus manos llevaban los primeros objetos destinados a su hija, como símbolo de la nueva etapa que comenzaba. La nota destacó que, antes de entrar a la sala de internación, la actriz confesó sentir ansiedad más que nervios, deseando que ya llegara el momento.

La habitación 105, preparada como una suite, recibió a la pareja con flores y bombones antes de la llegada de la pequeña. Allí, Moria Casán se abrazó con Mario Castiglione y se permitió un último vistazo frente al espejo. Según relató la publicación, la vedette pronunció una frase que funcionó como guiño a su vida en el teatro: “Ahora sí, a escena”. Ese gesto fue interpretado como un guiño al teatro, una manera en que la artista trasladaba su estilo personal a un momento íntimo.

Moria Casán y Sofía Gala

El parto fue por cesárea y estuvo a cargo del doctor Orlando Giménez, obstetra de La One, quien meses antes había confirmado que el bebé sería una niña. La intervención se realizó con puntualidad y a las 12.04 del mediodía nació Sofía Gala, con un peso de 3,300 kilos y una altura de 49 centímetros. La revista subrayó que la niña era “grande como su mamá”, una referencia que buscaba resaltar el parecido físico y la herencia de la vedette.

La llegada de Sofía Gala, la hija de Moria Casán y Mario Castiglione, marcada por emoción y detalles familiares

Fue el propio Mario Castiglione el encargado de dar la noticia en la vereda de la clínica, visiblemente emocionado y nervioso. La publicación de Semanario señaló que durante la espera batió su propio récord personal al fumar siete cigarrillos con filtro en apenas media hora. Ese detalle aportó un matiz pintoresco sobre cómo vivió el padre la llegada de su hija. Moria Casán, en cambio, permaneció tranquila y se recuperó en su habitación mientras pasaba el efecto de la anestesia.

Moria Casán | Revista Semanario

Por otro lado, meses antes del nacimiento de Sofía Gala, el medio compartió cómo la bailarina había vivido otro momento clave de su embarazo con la ecografía en la que pudo ver por primera vez a su bebé. Aquella experiencia la emocionó profundamente y la llevó a hablarle a su hijo desde entonces, expresando cuánto lo esperaba y cómo lo cuidaría al llegar. A su vez, la diva relató que sentía los movimientos como un aleteo dentro suyo y que las imágenes le permitieron conectarse de una manera distinta.

En ese período, Moria Casán decidió poner un freno a su actividad laboral. Se despidió de sus funciones en el teatro y emprendió un viaje con Mario Castiglione por París y Nueva York, recorriendo distintos lugares antes de regresar a Buenos Aires. La revista destacó que la artista buscaba descansar y disfrutar de la etapa previa al nacimiento, consciente de que el embarazo requería cuidados especiales. La llegada de Sofía Gala fue presentada como el mayor logro personal de la artista, quien hasta entonces había estado asociada principalmente a su carrera.

Moria Casán y Sofía Gala

Sofía Gala, la hija de Moria Casán y Mario Castiglione, fue el centro de una cobertura que destacó la puntualidad del nacimiento y los elementos que hicieron único aquel día. La revista señaló la participación del equipo médico, el guiño teatral de la vedette antes de ingresar a cirugía y el récord de cigarrillos que fumó su padre durante la ansiada espera. La llegada de la niña quedó registrada como un momento que inauguró una nueva etapa para la pareja.

VDV