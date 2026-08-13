Así es la nueva casa de Zaira Nara, que compró a su vecino y reconstruyó por completo: vigas de madera, sala de reuniones y camarín

Zaira Nara presentó el resultado de una obra que transformó por completo la propiedad que le compró a un vecino, consiguiendo un espacio pensado para combinar trabajo y vida cotidiana. La propuesta se organiza en ambientes conectados, con techos altos, ventanales negros y detalles de madera que aportan carácter. Cada sector fue diseñado con una estética minimalista que prioriza la amplitud y la entrada de luz natural, logrando un entorno versátil que se adapta a distintas actividades sin perder coherencia en su estilo.

Techos altos, vigas de madera y camarín: La transformación de la casa que Zaira Nara le compró a un vecino

Zaira Nara sorprendió a sus seguidores al mostrar el resultado final de la obra que transformó por completo la propiedad que había adquirido a su vecino. Lo que comenzó como una casa tradicional se convirtió en un estudio de trabajo multifuncional, pensado para combinar vida cotidiana con producción de contenidos. A través de sus redes sociales, la modelo compartió imágenes del proceso y ahora revela cómo quedó este espacio que refleja una estética minimalista, con techos altos, ventanales negros y abundante luz natural.

La nueva casa de Zaira Nara

La intervención que realizó la presentadora se distingue por la presencia de vigas de madera a la vista, que aportan carácter y definen la estructura en distintos sectores. El recorrido conecta ambientes como el living, la sala de reuniones y un camarín diseñado para producciones fotográficas y audiovisuales. Todo se organiza de manera fluida, con grandes ventanales que mantienen la conexión entre el interior y el exterior. La disposición de los espacios busca mantener la coherencia estética y al mismo tiempo ofrecer comodidad para diferentes usos.

En la zona de estar, Zaira Nara colocó ventanales con recuadros de acero negro de piso a techo, permitiendo que la luz natural sea protagonista. Allí se dispusieron sillones de estructura cromada tapizados en cuero de vaca, acompañados por butacas curvas en tono mostaza con cojines terracota. El piso se cubre con alfombras de fibra natural de trama gruesa, mientras que mesas auxiliares en rosa y crema completan el conjunto. Este sector se convierte en un espacio flexible, capaz de adaptarse tanto a reuniones como a momentos de relax.

La nueva casa de Zaira Nara

Este sector se convierte en un punto de encuentro que combina comodidad y estética contemporánea, ideal para recibir visitas o trabajar en un entorno relajado. La integración de mobiliario y texturas refuerza la sensación de continuidad, logrando que cada elemento dialogue con el resto de la propuesta. Además, en las publicaciones de la modelo, se puede ver cómo este sector de la propiedad cobró relevancia, por su estilo cargado de elementos que marcan tendencia en interiorismo.

La nueva casa de Zaira Nara, donde se destaca el diseño con acentos de color y materiales naturales

El área destinada, por Zaira Nara, a las reuniones se organiza en torno a una mesa circular de hormigón con base maciza. Las sillas transparentes de acrílico y metal aportan ligereza visual y permiten que el volumen se mantenga sobrio y funcional. La luz que atraviesa los ventanales proyecta la trama sobre los muros, creando un ambiente apto tanto para encuentros laborales como para el trabajo frente a la computadora. Este espacio se concibe como un núcleo de actividad, donde la estética minimalista se combina con la practicidad.

La nueva casa de Zaira Nara

La cocina se integra al resto del espacio mediante puertas de vidrio con estructura negra. Predominan las superficies blancas y los estantes abiertos con acabado en ladrillo rojo, que aportan textura y contraste. Una heladera retro en color rosa se convierte en el centro de atención, acompañada por vajilla y utensilios en tonos rojos que se repiten en las cortinas de patrón geométrico. Los grifos dorados y las mesadas despejadas mantienen la coherencia con la propuesta general.

El baño introduce un acento de color más marcado. Una bañera exenta y un lavabo de apoyo en rosa terroso se combinan con grifería dorada y un espejo ovalado. El mueble bajo mesada de formas curvas y el revestimiento blanco refuerzan la lectura contemporánea y luminosa del ambiente, aportando un toque distintivo dentro de la casa. La propuesta de Zaira Nara se completa con una iluminación pensada para resaltar las superficies, logrando un equilibrio entre modernidad y calidez.

La nueva casa de Zaira Nara

En conjunto, el nuevo estudio de Zaira Nara equilibra una base neutra y luminosa con acentos de color, como el rosa, rojo y mostaza, y materiales que van del hormigón al acero negro y las fibras naturales. La reconstrucción prioriza la funcionalidad para el trabajo, las reuniones y la producción de contenido, sin perder la claridad espacial ni la conexión con el exterior. Cada ambiente se integra en un concepto global que combina diseño, practicidad y una estética definida.

VDV