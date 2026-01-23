¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 23 de enero de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 23 de enero de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

El viernes te pone un freno necesario. No todo se resuelve a las corridas. Si bajás un cambio, evitás una discusión al pedo y ganás claridad.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Tenés ganas de sentirte más seguro con lo que hacés y con quién estás. Apoyate en lo conocido, pero sin cerrarte a una propuesta distinta que puede sorprenderte.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Día movido de charlas, mensajes y cruces inesperados. Ojo con hablar de más. Escuchá bien antes de sacar conclusiones rápidas.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

TLas emociones están a flor de piel, pero no es algo malo. Permitite sentir sin dramatizar. Un gesto simple de alguien cercano te cambia el humor.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Querés protagonismo y se nota, pero no fuerces situaciones. Si dejás que todo fluya, el reconocimiento llega solo, y mejor de lo que esperabas.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Buen día para ordenar pendientes y cerrar temas que te vienen pesando. No seas tan exigente con vos mismo: lo que hacés alcanza y sobra.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

El viernes te invita a buscar equilibrio entre lo que querés y lo que te piden. Decir que no también es cuidarte. Elegí sin culpa.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Algo que parecía cerrado vuelve a aparecer. En vez de resistirte, enfrentá el tema con honestidad. Puede ser más liberador de lo que pensás.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Tenés la cabeza en planes y ganas de escaparte un poco. Aunque no puedas hacerlo ya, empezá a armarlo. Soñar también ordena.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

El trabajo o las responsabilidades ocupan mucho espacio hoy. Tratá de no cargar con todo solo. Delegar también es una forma de avanzar.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Estás con ideas nuevas y ganas de cambiar rutinas. Animate a proponer algo distinto, incluso si no todos te siguen al principio.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

La intuición está finísima. Confiá en lo que sentís, aunque no lo puedas explicar del todo. Un cierre emocional te deja más liviano para el finde.