Así fue el cumpleaños de Cande Ruggeri: cena familiar, una torta acuariana y el look que se robó todas las miradas

Cande Ruggeri atraviesa una etapa de plenitud que se refleja tanto en su vida personal como en su manera de mostrarse. Lejos de los grandes eventos multitudinarios, la modelo eligió celebrar su cumpleaños número 34 de una forma mucho más íntima, priorizando el disfrute, la cercanía y los detalles con significado.

Cande Ruggeri junto a su familia

En sintonía con este presente, el festejo de Cande Ruggeri fue sencillo pero cuidado, con una estética pensada y con un look que volvió a posicionarla como referente de estilo. Cada elección, desde la torta hasta el vestido, habló de una imagen más madura, femenina y segura.

Una torta con identidad propia

La celebración tuvo lugar en un entorno familiar, acompañada por sus seres queridos más cercanos. Sin grandes producciones ni estridencias, el clima fue cálido y relajado, acorde al perfil que Cande Ruggeri viene mostrando en el último tiempo.

Cande Ruggeri en su cumpleaños

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la torta: de estilo vintage, redonda, en blanco perlado, decorada con lazos negros y una vela también en negro. La frase “aquarius baby” coronó el diseño y sumó un guiño personal y zodiacal que reflejó su identidad.

El deslumbrante estilismo de Cande Ruggeri

Para celebrar sus 34 años, Cande Ruggeri apostó por un vestido halter de largo mini, con escote drapeado, que destacó su figura de manera elegante y equilibrada. El drapeado aportó movimiento y suavidad, mientras que el corte estilizó cuello y hombros sin resultar excesivo.

El tono nude–champagne y la tela satinada con microbrillo elevaron el conjunto, logrando una sensualidad sutil y sofisticada. El styling acompañó con acierto: peinado recogido pulido con raya al medio, maquillaje natural con foco en la piel y los ojos, y joyas discretas que no compitieron con el brillo del vestido. Con una actitud segura y relajada, Cande Ruggeri confirmó que atraviesa uno de sus mejores momentos, donde el estilo y la autenticidad van de la mano.