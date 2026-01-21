stás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 21 de enero de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 21 de enero de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Día para bajar un cambio y pensar estrategia. En el trabajo, menos impulso y más planificación. En lo emocional, una charla honesta aclara el panorama.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Buen momento para resolver temas económicos o hacer ajustes inteligentes. En el amor, necesitás seguridad: pedila sin vueltas.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

La comunicación fluye, pero cuidado con decir de más. Excelente jornada para reuniones, entrevistas o acuerdos que venían trabados.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Sensibilidad en alza. Es un día ideal para cuidarte y priorizarte. En lo laboral, alguien valora más de lo que demuestra tu esfuerzo.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Protagonismo bien aspectado. Aprovechá para mostrar ideas o liderar un proyecto. En el amor, evitá dramatizar situaciones simples.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Miércoles productivo si te organizás. Ideal para ordenar papeles, agenda y cabeza. En pareja, menos exigencia y más empatía.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Equilibrio entre lo que querés y lo que te piden. Buen día para tomar decisiones estéticas, creativas o de imagen personal.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Intuición afilada. Confiá en lo que sentís, especialmente en temas laborales. En lo afectivo, algo se redefine para bien.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Necesidad de movimiento y cambio. Si no podés viajar, buscá estímulos nuevos. Una noticia te devuelve entusiasmo.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

En pleno poder personal. Día clave para avanzar con metas a largo plazo. En el amor, dejá de controlar y soltá un poco.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Con el Sol en tu signo, empezás un nuevo ciclo. Buen momento para plantear deseos y proyectos personales. Brillás sin esfuerzo.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Miércoles introspectivo. Escuchá tu cuerpo y tu intuición. En lo laboral, algo que parecía confuso empieza a aclararse.