stás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 20 de enero de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 20 de enero de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Se activa tu costado más resolutivo. Es un buen día para destrabar un tema laboral o tomar una decisión que venís postergando. En lo emocional, menos impulso y más escucha.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

El foco estará puesto en lo económico y lo material. Buen momento para revisar gastos, negociar o planificar a largo plazo. En el amor, alguien puede pedirte más atención.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu palabra tendrá peso. Aprovechá para decir lo que sentís con claridad, especialmente en vínculos cercanos. Día favorable para entrevistas, acuerdos y charlas importantes.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Las emociones estarán a flor de piel, pero con una cuota de calma extra. Ideal para cerrar asuntos pendientes y priorizar tu bienestar. Escuchá tu intuición: no falla.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Se reactiva la vida social. Un encuentro o mensaje inesperado puede alegrarte el día. En lo laboral, cuidado con querer hacerlo todo solo: delegar también es crecer.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Día productivo si lográs organizarte. Las responsabilidades se multiplican, pero también la sensación de avance. En el amor, menos análisis y más espontaneidad.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

El martes trae inspiración y ganas de salir de la rutina. Buen momento para proyectos creativos o planes distintos. En pareja, se renueva la complicidad.

Cuál es el horócopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Temas familiares o del pasado pueden reaparecer para ser resueltos definitivamente. Día intenso pero sanador. No esquives conversaciones necesarias.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

La comunicación será clave. Noticias, llamados o mensajes importantes marcarán el ritmo del día. Buen momento para planificar viajes o cambios a mediano plazo.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Con el Sol acercándose a tu signo, sentís mayor claridad y firmeza. Ideal para ordenar prioridades y pensar en vos. En lo laboral, reconocimiento en puerta.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Arranca una etapa de mayor protagonismo personal. El día invita a animarte a mostrarte tal como sos. En el amor, una charla sincera puede cambiarlo todo.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Momento de introspección y balance. Escuchar tus emociones te ayudará a tomar mejores decisiones. Ideal para descansar la mente y soltar cargas innecesarias.