15 años después, Pablo Tamagnini contó la verdad sobre la brutal noche que casi le cuesta la vida

Pablo Tamagnini, finalista de Operación Triunfo y actual vocalista de La K’onga ingresó de urgencia al Hospital de Córdoba con heridas profundas en el rostro en el año 2006. La cirugía a la que fue sometido le dejó 58 puntos de sutura y generó una muchas versiones cruzadas sobre lo sucedido.

El propio artista, quien tenía 23 años, había asegurado entonces que se trataba de un accidente automovilístico en pleno Día del Amigo. Según relató a los medios, un conductor alcoholizado había chocado el vehículo en el que viajaba y los vidrios rotos le provocaron los cortes en la cara. “Me ocurrió un accidente, nos chocó un borracho, iba del lado del acompañante y me cortó el vidrio. Tengo 58 puntos en la cara, pero estoy bárbaro”, declaró en ese momento.

Pablo Tamagnini contó la verdad sobre la brutal noche que casi le cuesta la vida

Sin embargo, fuentes médicas y policiales hicieron que trascienda otra versión: que el músico habría tenido una discusión con su hermano y que el episodio terminó en una pelea violenta. Incluso se mencionó que un vaso de vidrio habría sido el elemento que le provocó los cortes. En medio de la confusión, Tamagnini insistió públicamente en que se había tratado de un choque, restándole dramatismo a su estado de salud.

Quince años después, el propio cantante decidió contar la verdad. Invitado a PH, Podemos Hablar en 2022, Tamagnini relató con crudeza lo que había ocurrido aquella noche: una pelea con su hermano en medio de una situación familiar complicada. “Tuvimos una riña por un auto que yo tenía y él rompió. Peleamos a morir como dos perros. Ahí me pegó con un vaso en la cara y me dieron 81 puntos de sutura”, confesó.

El músico recordó que la confrontación duró varios minutos y que incluso recibió golpes con otros objetos. “Fue una energía muy oscura. Estaban mi viejo y mi vieja, y no pudieron hacer nada. Yo me fui manejando hasta un hospital de urgencias y me salvaron la cara. Tenía el ojo caído y pudieron solucionarlo”, agregó.

Hoy, según contó él mismo, el vínculo de Pablo Tamagnini y su hermano está recompuesto. “Nos llevamos bien ahora, cada vez mejor. Costó, estuvimos un tiempo sin hablarnos hasta que encontramos un punto en común”, aseguró, destacando que, pese a aquel fuerte episodio, logró rehacer su relación familiar.

F.A