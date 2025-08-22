Horacio Pagani y Bendita TV: “Me resulta insólito este final de mi carrera”

En una nueva entrega de +CARAS (CARAS TV), Héctor Maugeri entrevistó a Horacio Pagani, uno de los periodistas deportivos más emblemáticos de la Argentina, quien a los 81 años reflexionó sobre el giro inesperado que tuvo su carrera con su ingreso a Bendita TV, el programa conducido por Beto Casella por El Nueve.

Horacio Pagani revela cómo cambió su carrera a los 81 años

Con más de cinco décadas de trayectoria en medios gráficos y audiovisuales, Pagani expresó: “Me resulta insólito este final de mi carrera. Se dio un vuelco en mi camino de periodista gráfico con mi ingreso en 'Bendita TV', donde estoy desde hace 11 años. Se me amplió la popularidad”.

Horacio Pagani y Beto Casella.

En relación a la masividad que ganó en los últimos años, Pagani, lejos de renegar, reconoce que la gente es parte fundamental de su presente. “Mi mujer se enoja un poco porque a todos los que me piden una foto les digo que sí. Pero yo creo que es mi obligación”, subrayó.

Horacio Pagani en +CARAS.

Además, sobre su inconfundible carácter y fama de panelista gruñón, el periodista aseguró: “Me atacan todos y yo me defiendo. Todos mis compañeros de TyC Sports, donde estoy hace más de 20 años, me pinchan y yo rápidamente me engrano. Conseguí que cada uno de ellos que se peleaban conmigo se fueran cambiando y ganaran mucha más plata en otro lado porque los hice famosos”.

Horacio Pagani sobre sus comienzos en Bendita

Horacio Pagani también recordó cómo fue su llegada al programa conducido por Beto Casella. “La primera vez que me llamó el productor del programa le dije: ‘¿Pero cómo me invitan si me atacan?’. Ahí también ponían todas peleas mías. Terminé yendo”, confesó.

La clave de su éxito, reconoció Pagani, radica en que su figura funciona como un gran contrapunto dentro del programa. “Beto, que además de ser un gran conductor, es un tipo inteligente. Yo soy un tipo de otra generación y con otro concepto: no estoy muy cerca de los chismes y de toda la cuestión farandulesca. Pero opino igual”, explicó el famoso panelista.

Horacio Pagani sorprendió en +CARAS al revelar cómo Bendita TV transformó el cierre de su carrera y lo convirtió en uno de los personajes más populares de la televisión argentina. Un cierre de carrera que, como él mismo asegura, jamás habría imaginado pero que hoy disfruta con humor y gratitud.

