Benjamín Vicuña disfrutó de un fin de semana con sus hijos y su novia: felicidad pura con Anita Espasandín y polémica foto de Magnolia

Benjamín Vicuña vivió un fin de semana muy especial junto a sus hijos, Amancio y Magnolia, y su novia, Anita Espasandin. Mientras graba una nueva ficción en Uruguay, el actor chileno aprovechó su rato libre para compartir las postales en su cuenta de Instagram.

Las postales de Benjamín VIcuña, Anita, Amancio y Magnolia

Benjamín Vicuña sabe que, en los próximos días, Amancio y Magnolia viajarán a Turquía para volver a instalarse con la China Suárez y Mauro Icardi, donde permanecerán, al menos, durante tres semanas. Por eso, aprovechó su tiempo libre en Uruguay para tomarse un día de descanso con ellos y con su novia, Anita Espasandin.

En la primera postal que compartió Benjamín Vicuña, se lo puede ver posando, muy relajado, junto a su novia, con un auto rojo de fondo. “Bonita mía”, escribió para acompañarla, con una frase sencilla, pero significativa. Tras ella, el protagonismo fue de sus hijos.

Benjamín Vicuña y Anita Espasandin.

En la primera imagen de los niños, se los puede ver de espaldas en el mismo auto en el que el actor posaba segundos antes, como si estuviesen espiando por las ventanilas. Amancio lleva una campera de Pokémon, pantalones cortos y un buzo atado a su cintura. Magnolia, en tanto, un buzo de corazones en blanco y negro, pollera y medias largas.

Amancio y Magnolia.

La polémica con Magnolia

Tras esa postal, sin embargo, se generó algo de polémica. En la tercera foto aparece Magnolia en un primer plano, cubierta con una prenda muy similar al que llevaba Anita Espasandin. Luego, en la cuarta, la niña aparece cubierta por completo, acompañada de alguien que también se cubre la cara en tono de broma. Por las zapatillas, muchos pensaron que se trataba, nuevamente, de la novia de Benjamín Vicuña.

Magnolia.

Si bien resulta evidente que el clima era muy distendido y amigable, muchos usuarios compararon la situación con lo que sucede con la China Suárez. Si bien Benjamín Vicuña nunca se mostró en contra de que sus hijos pasaran tiempo con Mauro Icardi, muchas personas recordaron el revocamiento del permiso de viaje, tomándolo como un gesto inequívoco de su negativa a que eso sucediera. Por eso se multiplicaron los comentarios negativos contra él.

La foto que despertó cierta polémica.

Polémicas aparte, lo cierto es que Benjamín Vicuña, Amancio, Magnolia y Anita Espasandin, se la pasaron a lo grande en su fin de semana. Dentro de poco, los niños partirán a Turquía y es por eso que este encuentro tomó un tono tan especial.