La China Suárez sumó un nuevo enemigo: "Es una mujer que se dedica a destruir muchos hombres"

La China Suárez vuelve a estar en el ojo de la tormenta luego de su novio Mauro Icardi se enfrentara con su expareja Wanda Nara, con quien tiene dos hijas, y asegurara que Masterchef Celebrity se basa en hacer referencia constantemente a la actriz. Ahora, se sumó un nuevo personaje a esta polémica que criticó sin filtro a la joven.

Un amigo de Pampita criticó sin piedad a la China Suárez

En los últimos días, Wanda Nara y Mauro Icardi volvieron a quedar en el centro de la escena tras protagonizar un durísimo ida y vuelta mediático a través de las redes sociales. Como era de esperarse, la atención también se centró en la China Suárez, actual pareja del futbolista del Galatasaray, y un panelista no dudó en arremeter fuerte contra ella.

Todo comenzó cuando en La mañana con Moria (eltrece), ciclo de Moria Casán, repasaron los chats que filtró la conductora para comprobar que mantiene conversaciones con su ex, algo que él negó tajantemente a través de un comunicado publicado en sus historias de Instagram. Acerca de esto, la artista opinó que Wanda Nara lo hizo para generar repercusiones en los medios: "Es abstinencia de una semana de no tener notoriedad".

La China Suárez y Mauro Icardi

Sin embargo, Gabriel Oliveri, quien se sumó al panel este viernes 23 de enero, defendió a la modelo y apuntó contra la China Suárez con una filosa frase: "A Wanda le sacaron el marido. Ella era feliz con él y sus hijos, y una atorranta se metió en su vida". En este momento todos, incluida Moria Casán, quedaron sorprendidos al escuchar que el amigo de Pampita seguía cuestionando a la actriz.

“A mí me sacás a mi marido y te hago la vida imposible”, agregó sin vueltas. Luego, Gabriel Oliveri aseguró que "La China quería a Mauro y las carteras" que tenía Wanda Nara. En este sentido, expresó sobre la actitud de la cantante: "Cuando una mujer se mete en tu familia no tiene perdón y ella se metió".

La China Suárez

La llamativa comparación de Gabriel Oliveri para describir a la China Suárez

Sin medir palabras, Gabriel Oliveri profundizó sus cuestionamientos hacia la China Suárez y sorprendió con una comparación que generó fuerte repercusión. “La China Suárez fue la primera sirena de la historia, porque las sirenas destruían a los marineros. Ella es una mujer que se dedica a destruir muchos hombres”, manifestó.

Al dejar clara su posición, Gabriel Oliveri expresó: “Yo entiendo a Wanda. Soy team Wanda. Es una pena que esa familia se haya terminado. Me gustaba mucho la pareja de Wanda e Icardi”. En medio del análisis de los chats que la empresaria cosmética filtró, con supuestas conversaciones privadas con Mauro Icardi, el panelista aseguró que entiende el accionar de la empresaria cosmética y contó qué haría en su lugar: “A mí me sacás a mi marido y te hago la vida imposible”.

De esta manera, La China Suárez sumó un nuevo enemigo: Gabriel Oliveri, el amigo de Pampita. "Es una mujer que se dedica a destruir muchos hombres", afirmó sin filtro contra la actual novia de Mauro Icardi que volvió a estar en el centro de atención.