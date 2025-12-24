Sarah Burlando tiene un nuevo auto réplica que generó furor

Si hay una mini influencer que fusiona la diversión con el fashionismo y el lujo, esa es Sarah Burlando. La hija de Barby Franco y Fernando Burlando se vuelve tendencia en redes sociales con sus diversas actividades y su amor por los objetos impactantes y la moda más de princesa. Sin embargo, la modernidad está siempre en su vida, y, para su cumpleaños, obtuvo un costoso regalo que se volvió furor: un auto réplica del de su mamá.

Barby Franco, Sarah Burlando

El auto réplica de Sarah Burlando que causó furor

Sarah Burlando es una de las hijas de famosos más seguidas de las redes sociales. Su carisma y actitud en todos los eventos que van sus padres la llevaron a robarse el corazón de otras celebridades y de los usuarios que siguen a Barby Franco en sus redes sociales. Sin embargo, también llama la atención sus excentricidades al momento de hablar de moda y chic. La pequeña es una de las niñas más cancheras y amantes de diferentes aventuras que sus padres le proponen, y la última generó furor entre los seguidores.

Para su cumpleaños 3, Barby Franco y Fernando Burlando la sorprendieron con un moderno auto réplica del de su mamá. Ambos vehículos se tratan de una Tesla Cybertruck, con diseño angular, futurista, en acero inoxidable, muy reconocible alrededor del mundo. El de Sarah funciona a batería y, si bien mantiene el diseño del original, es adaptado para uso infantil. Además, tiene como agregado su nombre escrito, para elevar el lujo de su nuevo juguete, que se suma a su colección anterior.

El auto réplica de Sarah Burlando

Sarah Burlando: una mini influencer fashionista

Sarah Burlando marca las mejores tendencias del estilo princesa moderna. Con sus vestidos voluptuosos, los colores tendencia y las botas fashionistas, marca lo mejor de cada temporada al momento de posar frente a la cámara de su mamá. Es por eso que, en su cumpleaños 3, no dudó en seguir con el color pantone 2026, y optar por el blanco en un Princess dress, mientras recibía de regalo un Tesla Cybertruck que generaba furor entre sus seguidores.

Sarah Burlando

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en destacar lo canchera que es la hija de Barby Franco y Fernando Burlando, ya sea al momento de ser una mini influencer fashionista como al divertirse con su familia. En este caso, sorprendió a todos con un auto réplica del de su mamá, a quien la acompaña en todo momento y no duda de tenerla como mejor amiga y confidente de nuevas aventuras.

A.E