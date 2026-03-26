Horóscopo de hoy, 26 de marzo de 2026: signo por signo, qué dicen los astros
Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy
Día para bajar un cambio. Venís con mucha intensidad y hoy te conviene frenar antes de reaccionar. En lo laboral, evitá discusiones innecesarias. En el amor, mejor escuchar que imponer.
Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy
Se te abren oportunidades interesantes, sobre todo en lo económico. Puede aparecer una propuesta o idea que te entusiasme. En lo emocional, buscás estabilidad y hoy la podés encontrar.
Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy
Día movido, con muchas conversaciones y noticias. Puede haber malentendidos, así que chequeá bien lo que decís y lo que escuchás. En el amor, algo se aclara.
Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy
Estás más sensible de lo normal. Es un buen día para conectar con vos mismo/a y ordenar emociones. En temas familiares, puede surgir algo que requiera tu atención.
Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy
Tenés protagonismo, pero cuidado con el ego. Hoy la clave está en compartir y no querer tener siempre la razón. En el trabajo, se valora tu liderazgo si sabés escuchar.
Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy
Día ideal para organizar, planificar y poner todo en orden. Estás muy mental y resolutivo/a. En el amor, tratá de no sobreanalizar tanto y dejate llevar un poco más.
Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy
Buscás equilibrio, pero algo puede descolocarte. No tomes decisiones importantes en caliente. En lo afectivo, es un buen día para hablar desde la sinceridad.
Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy
Intenso como siempre, pero hoy con mucha claridad. Podés tomar decisiones importantes o cerrar etapas. En el amor, hay profundidad y conexión real.
Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy
Necesitás movimiento y cambio. Si estás aburrido/a, buscá hacer algo distinto. En lo laboral, pueden surgir oportunidades si te animás a salir de lo conocido.
Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy
Día productivo, pero con cierta carga emocional. No todo es trabajo: prestá atención a lo que sentís. En lo económico, mantené la cautela.
Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy
Creatividad a pleno. Es un gran día para proyectos nuevos o ideas innovadoras. En lo social, podés conectar con gente interesante.
Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy
Muy intuitivo/a hoy. Confiá en lo que percibís, porque no te va a fallar. En el amor, hay romanticismo, pero también cierta confusión: no idealices de más.