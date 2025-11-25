Así es la casa que se disputan Evangelina Anderson y Martín Demichelis: en España y valuada en más de 10 millones de dólares

Después de confirmar su separación tras casi dos décadas en pareja, Evangelina Anderson y Martín Demichelis atraviesan uno de los momentos más sensibles de su historia familiar. Con tres hijos en común y una vida construida entre distintos países, ahora llegó la instancia que inevitablemente acompaña a toda ruptura: la división de bienes por más de 80 millones de dólares. En ese proceso, una propiedad se posicionó en el centro del escenario mediático.

Así es la casa de Evangelina Anderson y Martín Demichelis

Tal como confirmaron en A la tarde (América TV), se trata de la impresionante casa que tienen en Marbella, una residencia que funcionó como refugio para la familia cada vez que buscaban privacidad, clima agradable y un entorno seguro. La propiedad, que impacta por su estilo moderno, amplitud y estética impecable, se convirtió en uno de los activos más importantes del patrimonio compartido y, según trascendió, estaría valuada en alrededor de 10 millones de dólares.

La casa que compartieron Evangelina Anderson y Martín Demichelis

La casa que compartieron Evangelina Anderson y Martín Demichelis combina arquitectura minimalista, materiales de alta calidad y un diseño pensado para integrarse con el paisaje mediterráneo. Sus líneas rectas, la paleta de colores neutros y los grandes ventanales generan una sensación de armonía y luminosidad constante. Desde cada ambiente se puede ver el exterior, lo que aporta una conexión permanente con la naturaleza que rodea la propiedad.

Uno de los espacios más llamativos es el sector de la pileta: una amplia piscina con borde a nivel del piso, rodeada de reposeras blancas, sombrillas y un parque perfectamente diseñado. La galería, donde la modelo suele compartir sus mañanas de mate y lectura, se abre directamente hacia este sector, ofreciendo una postal de calma absoluta.

Un hogar con todas las comodidades

Además de su estética, la mansión de Evangelina Anderson y Martín Demichelis cuenta con comodidades propias de un barrio cerrado: seguridad, áreas verdes y privacidad total. Durante años fue el lugar donde la familia encontró equilibrio entre la exposición pública y la búsqueda de una vida cotidiana tranquila, un detalle que vuelve aún más compleja la disputa.

Para Evangelina Anderson, Marbella representa un espacio cargado de recuerdos familiares y rutinas simples que cobró mayor relevancia en esta nueva etapa personal. Mientras que para Martín Demichelis, también es un punto estratégico por su cercanía a Europa y su vida profesional en el exterior.