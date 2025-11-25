Georgina Barbarossa y el crimen del Vasco: “Fue una cachetada de la vida; los asesinos salieron por buena conducta”

En diálogo con Héctor Maugeri para +CARAS, Georgina Barbarossa volvió sobre la herida más profunda de su vida: el asesinato de su marido, el Vasco, ocurrido hace 25 años. “Los asesinos salieron por buena conducta. Fue una cachetada de la vida”, recordó con esa mezcla de rudeza y sensibilidad que la caracteriza. Aunque el tiempo avanzó, la actriz admitió que “nunca se supera al cien por ciento” una tragedia así. La familia logró recuperar la risa, la unión y cierta alegría, pero el dolor aún permanece como “un hilo finito que nunca se corta”.

Georgina explicó que lo ocurrido fue un aprendizaje duro, uno de esos golpes que la vida coloca sin aviso. Recordó cómo su círculo íntimo intentó reconstruirse, repasando anécdotas del Vasco entre risas y lágrimas. “Yo pensaba que nunca iba a poder salir de ese lugar”, confesó. Y sin embargo, un día volvió a reírse con ganas. Esa carcajada profunda, dice, se la devolvió Marley durante un viaje que marcó un antes y un después. “Por eso lo quiero tanto. Fue un amigo enorme en ese momento”.

Georgina Barbarossa y Héctor Maugeri

Georgina Barbarossa: “El juicio fue lo peor de mi vida; escuchar cómo mataron a mi marido fue tremendo”

La actriz revivió el juicio como una de las experiencias más devastadoras. “Escuchar cómo mataron a tu marido es tremendo. Es lo peor que me pasó en la vida”, afirmó. Fueron cinco los involucrados: el conductor de la combi, el hombre que prestó el taxi y otros cómplices. Gracias al testimonio de algunos, incluido el “viejito del taxi”, de quien Georgina creyó que no midió las consecuencias, se pudieron reunir pruebas para encarcelarlos.

Recién cuando los asesinos estuvieron presos, Georgina Barbarossa pudo comenzar el duelo: “Cuando lo pude cremar, cuando lo enterré donde él quería… ahí empezó otro proceso”. Pero la calma duró poco. Años después, su abogado la llamó con una noticia inesperada: los asesinos habían sido liberados por buena conducta. “¿Querés seguridad?”, le ofrecieron. Su respuesta fue pura lucidez: “¿Para qué? Si me ven en el teatro, pueden hacer cualquier cosa”.

Georgina Barbarossa en +CARAS

Georgina Barbarossa: “Me comunico con él todos los días”

Esa liberación reabrió viejas angustias, pero Georgina eligió apoyarse en su fe y en un vínculo íntimo que nunca cortó. “Me comunico con él todos los días”, dijo, con la emoción aún a flor de piel. Admitió que a veces perdió un poco la fe, pero que siempre terminó colocando todo “en manos de Dios, de la Virgen y del propio Vasco”.

En esta charla con +CARAS, la actriz no solo reconstruyó una tragedia, sino también la enorme fortaleza con la que pudo seguir adelante. Porque, como repite, fue un golpe inolvidable, sí, pero también la prueba de que el amor, incluso después de la muerte, puede seguir acompañando cada paso.