Bastián Demichelis se volvió tendencia en redes sociales, tras su participación en MasterChef Celebrity, acompañando a su mamá, Evangelina Anderson. El joven llamó la atención de los usuarios de las redes sociales, quienes no tardaron en compartir fotos y videos de él. Fue así que decidió compartir algo más de su intimidad y enterneció a todos al presentar a su novia. Con un baile de TikTok, el deportista enamoró a todos con su actitud de caballero y mostró a la joven que le robó el corazón.

Bastián Demichelis y su novia, Tiziana Aranda

Bastián Demichelis presentó a su novia y enterneció a todos

Bastián Demichelis es uno de los hijos de celebridades que opta por mantener su vida privada lejos de la mediatización de la televisión argentina. En su cuenta de Instagram, no duda en mostrar su carrera como futbolista de River Plate, y la relación que tiene con sus padres, Evangelina Anderson y Martín Demichelis. Sin embargo, en las últimas semanas, sorprendió a todos cuando comenzaron a aparecer nuevas historias destacadas con una joven de su edad.

El deportista decidió hacer la presentación oficial a las redes sociales de su novia, Tiziana Aranda. Para la ocasión, decidieron compartir un video juntos en TikTok, que terminó enterneciendo a todos los usuarios y viralizándose. Con la canción "Carita de inocente" de Prince Royce, ella aparecía bailando y cantando, cuando él le ofrece su mano. Así le da una vuelta y se une a ella entre besos y sonrisas. "Precioso te adoro", escribió la joven, y sus seguidores no tardaron en comentar enamorados por cómo se los veía juntos.

¿Quién es Tiziana Aranda, la novia de Bastián Demichelis?

El 24 de agosto, Tiziana Aranda, una joven influencer de TikTok, compartió que Bastián Demichelis le pidió de ser novios con flores y globos en una escena romántica, casi sacada de película. Si bien no se sabe cómo se conocieron, en las historias de Instagram de ambos datan su acompañamiento en todos los eventos que tiene el deportista, ya sea en la televisión argentina como en fiestas en común. Ella mantiene un bajo perfil como él, diferenciándose de que mantiene algunas cuentas públicas y mostrando su amor por ser influencer. Con más de 36 mil seguidores, no duda en compartir videos con sus amigos, de moda y, claramente, con su novio.

Bastián Demichelis y su novia, Tiziana Aranda

Bastián Demichelis se volvió tendencia en redes sociales, tras su participación en MasterChef Celebrity, junto a Evangelina Anderson. Sin embargo, los usuarios también notaron que el joven le demostraba amor a una chica, a quien presentó como su novia con un tierno video de TikTok. Entre besos y un baile lleno de complicidad, el deportista decidió hacer su privacidad pública por primera vez, alejándose de sus usuales posteos relacionados a su carrera en River Plate.

A.E