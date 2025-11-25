Se conocieron porque su perro se portaba mal y hoy formaron su propia familia: la historia de amor de Eugenia Tobal y Francisco García Ibar

La historia de amor entre Eugenia Tobal y Francisco García Ibar podría ser perfectamente el guion de una comedia romántica moderna: dos personas que no se estaban buscando, un perro con problemas de conducta y un encuentro casual que lo cambió todo. Hoy, varios años después, viven un presente pleno junto a su hija Ema, rodeados de campo, animales y una vida tranquila.

Todo comenzó en 2017, cuando Eugenia atravesaba un período de reconstrucción personal y buscaba ayuda para Romeo, su maltés, que estaba teniendo dificultades de comportamiento. Fue entonces cuando un colega, Mariano Zabaleta, le recomendó visitar el campo que Francisco tiene en Zárate, donde se dedica al adiestramiento y la rehabilitación canina. Ese día, sin saberlo, ambos estaban por iniciar un capítulo fundamental de sus vidas.

Eugenia recuerda con humor que su perro “pasó la evaluación” y que, de algún modo, ella también. Lo suyo no fue un flechazo inmediato, pero sí una conexión honesta que se manifestó en largas conversaciones durante las sesiones de adiestramiento. Con el tiempo, aquella relación profesional se volvió amistad, y la amistad, amor. “Son esas cosas que no buscás y suceden”, dijo ella en una oportunidad.

En ese entonces, la actriz incluso contemplaba la posibilidad de ser madre sola. Tras haber perdido un embarazo en 2011, decidió congelar óvulos a los 37 años. Francisco, por su parte, no tenía la paternidad en sus planes inmediatos. Pero la vida se encargó de sorprenderlos: en 2019 llegó Ema, la hija que los unió definitivamente.

Ese año fue para ella luminoso y doloroso a la vez. Cuando la nena tenía apenas dos meses, la actriz perdió a su mamá. Ese duelo marcó un antes y un después en su historia personal, pero también reforzó su vínculo familiar. “Mi fuerza vino de Ema y de la memoria de mi mamá”, confesó.

Hoy, Eugenia, Francisco y Ema viven rodeados de perros, campo, aire libre y hábitos que reflejan una filosofía compartida: criar a su hija en contacto con la naturaleza, lejos de presiones y cerca de lo esencial. “Somos una familia ensamblada bastante grande”, dijo en una entrevista ella con humor, haciendo referencia a la manada que completa el hogar.

Mientras tanto, Eugenia atraviesa un presente profesional luminoso, participando en MasterChef Celebrity. En una gala especial, su hija Ema la acompañó y enterneció al público, mostrando ese vínculo afectuoso que define su vida actual.

Así es que, lo que empezó como una consulta por un perro inquieto terminó siendo la puerta hacia un amor profundo, una nueva maternidad y una vida en armonía entre Eugenia Tobal y Francisco García Ibar.

