¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 24 de noviembre de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 24 de noviembre de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

El lunes arranca intenso, pero vos también. Una conversación pendiente se resuelve mejor de lo que imaginabas. En el trabajo, cuidado con la impulsividad: no hace falta pelear todas las batallas hoy.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Día ideal para organizar tu cabeza y tus cuentas. Algo que venías postergando finalmente se acomoda. En lo afectivo, una charla sincera te deja más liviano.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Vas a estar especialmente sociable y rápido mentalmente. Ojo con la dispersión: elegí una cosa y hacela bien. Buenas noticias por mensajes o mails.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

La semana arranca con mucha sensibilidad, pero también con claridad. Te cae una ficha importante sobre un vínculo. En el trabajo, tu intuición está finísima.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Buen día para mostrar lo que sabés hacer. Energía alta y carisma al palo. En lo personal, algo que dabas por perdido revive. Evitá gastos impulsivos.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Lunes de poner orden, literal y emocional. Si necesitás poner límites, hoy te sale natural. Una mejora en la rutina te sube el ánimo.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

El lunes trae equilibrio después de días movidos. Una propuesta laboral o creativa se activa. En el amor, una señal clara te confirma lo que sospechabas.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Día de intensidad pero bien canalizada. Te sentís con más decisión que de costumbre. Buen momento para cerrar temas y dejar de arrastrar culpas ajenas.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Arranca la semana con ganas de cambiar algo: tu espacio, tu look o tu agenda. Energía de renovación total. En lo afectivo, sorpresa agradable.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Tu enfoque está impecable: resolvés cosas que otros no pueden ni empezar. Cuidado con el exceso de responsabilidad, delegar también es trabajar.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Lunes creativo y con ideas nuevas. Si necesitás negociar algo, hoy tenés claridad y soltura. En lo emocional, aparece alguien que te devuelve frescura.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Día para bajar un cambio y escucharte más. Tu sensibilidad está alta pero te ordena, no te desborda. En el hogar, se resuelve un tema que venía molestando.