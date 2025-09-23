La drástica decisión de la familia de Thiago Medina tras su internación en grave estado

La salud del ex Gran Hermano Thiago Medina mantiene en vilo a sus seres queridos. El joven atraviesa un cuadro delicado tras el grave accidente que sufrió semanas atrás, que le provocó fracturas costales, perforación de órganos internos y complicaciones respiratorias.

Qué decisión tomó la familia de Thiago Medina tras su internación

Desde entonces, Thiago permanece internado en el hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, donde recibe atención médica constante. Sin embargo, el pronóstico sigue siendo reservado y cada parte médico es esperado con gran expectativa.

En este contexto, su entorno más cercano tomó una decisión clave: ya no hablarán más con la prensa. Según informaron en Intrusos, el papá, las hermanas y Daniela Celis –pareja del ex participante– están agotados por la exposición y optaron por preservar su intimidad. “Están cansados, realmente cansados. No quieren hablar con los medios. Están esperando algún tipo de diálogo con los médicos”, detallaron en el programa.

Parte médico de Thiago, compartido por Daniela Celis

El martes 23 de septiembre, Daniela compartió en redes sociales la información más reciente sobre el estado de Thiago Medina. Según explicó, el joven “se encuentra cursando un episodio de injuria pulmonar bajo cobertura antibiótica. Sigue sin requerimiento de droga para mantener la presión”. Además, destacó que “se resolvió la atelectasia con kinesioterapia”, un dato alentador dentro de un panorama complejo.

Pese a esos avances, la situación continúa siendo crítica. “El pronóstico es reservado. Pedimos más que nunca fuerzas, y seguir orando por él”, expresó la ex Gran Hermano en un mensaje dirigido a los fanáticos.

La polémica predicción de una vidente sobre la salud de Thiago Medina

En paralelo a los partes médicos oficiales, en redes sociales comenzó a circular un video de la vidente Kiara Ríos, quien generó polémica con sus declaraciones sobre el estado de salud de Thiago Medina. En sus mensajes aseguró que el joven “se aferra a la vida” pero que podría necesitar nuevas intervenciones, como una traqueotomía, además de un ajuste en la medicación.

Lejos de retractarse, Ríos volvió a compartir un segundo video en el que redobló su predicción y afirmó: “Visualizo infecciones nuevas y otra operación de emergencia”. Estas palabras le valieron un fuerte repudio en redes, donde muchos usuarios consideraron de mal gusto hablar de un tema tan delicado.

Finalmente, la tarotista lanzó una advertencia aún más contundente: “Antes que termine septiembre todo el espectáculo argentino va a estar conmovido por la noticia sobre Thiago. Él no va a salir, lamentablemente no va a salir”.

Con la decisión de la familia de no dar más declaraciones y el ruido generado por las predicciones de la vidente, el círculo íntimo de Thiago Medina busca preservar la intimidad del joven y enfocarse en su recuperación.

AM