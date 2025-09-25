Roberto García Moritán reveló qué había realmente dentro de la caja fuerte de Pampita

Roberto García Moritán se refirió a lo que había realmente dentro de la caja fuerte de Pampita, luego del robo ocurrido en su domicilio familiar. En medio de distintas versiones que circularon en los medios, el empresario aclaró el contenido, negó cualquier vínculo con el hecho y buscó esclarecer los rumores.

Roberto García Moritán se refirió a los rumores que lo vinculan con el asalto a Pampita

Roberto García Moritán habló sobre el contenido de la caja fuerte de Pampita, en el marco de una situación que generó repercusiones públicas. Con una descripción precisa, explicó qué se encontraba allí y se distanció de las especulaciones que surgieron tras el episodio ocurrido el 19 de septiembre.

En las últimas horas, el empresario dio una entrevista con Intrusos (América), donde se refirió al episodio y negó cualquier vínculo con el hecho, además de desmentir especulaciones sobre el contenido del lugar donde se guardaban objetos personales. El robo se produjo en el domicilio de la presentadora cuando ella se encontraba regresando a Argentina de un viaje.

Según se conoció, los delincuentes se robaron una caja fuerte de la casa de Pampita, lo que alimentó versiones sobre posibles objetos de valor o documentación comprometida. Ante esa situación, Roberto García Moritán decidió hablar y despejar dudas: “En esa caja fuerte había documentos personales, papeles de trabajo y algunas cosas de uso cotidiano”.

Al ser consultado por los documentos que habrían estado en la propiedad de la modelo, el político dejó en clara su postura, distanciándose de los rumores. ”Es totalmente falso, no había nada mío en esa caja fuerte más que el pasaporte de Ana y su partida de nacimiento. La operación política está en su constante ánimo de lastimar", continuó.

Según trascendió, los delincuentes habrían ingresado al domicilio, y se llevaron objetos de valor menor. El empresario remarcó que el episodio fue incómodo, pero que no tuvo consecuencias graves. “Se dijeron muchas cosas que no son ciertas”, expresó, y agregó que tanto él como Pampita prefieren mantener la privacidad.

“Fue muy violento porque revolvieron toda la casa, se metieron por atrás y fue algo bien organizado porque se fueron con una caja que medía un metro ochenta”, comentó Roberto García Moritán revelando lo que sucedió. En la misma línea, se mostró inquieto por la seguridad de los menores. “Estoy muy preocupado por los chicos, pero fue una desgracia con suerte porque no pasó nada. A estos delincuentes se los encontró rápido porque las cámaras de la casa y de la ciudad funcionaban”, comentó.

Roberto García Moritán reveló qué había realmente dentro de la caja fuerte de Pampita, en el contexto de un episodio que generó comentarios y versiones diversas. Con su aclaración, se aportó información concreta sobre el contenido y se buscó darle fin a los rumores que lo vinculan con el robo.

