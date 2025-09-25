Desde Perú confirman que Marcelo Tinelli dejó a Milett Figueroa por Sabrina Rojas

Marcelo Tinelli cerró su relación con Milett Figueroa y, desde Perú, apuntaron a Sabrina Rojas como posible motivo detrás del cambio. En medio de nuevos proyectos compartidos, la cercanía entre el conductor y la actriz fue destacada por medios internacionales, haciendo crecer los rumores de romance.

Sabrina Rojas señalada tras la separación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

Marcelo Tinelli puso fin a su vínculo con Milett Figueroa y, desde Perú, señalaron a Sabrina Rojas como posible causa de ese giro en su vida personal. En el marco de iniciativas recientes que los reúnen, la proximidad entre el conductor y la actriz fue resaltada por medios del exterior, alimentando las versiones de romance.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

En las últimas horas, el reconocido periodista confirmó su separación de la modelo en su programa de streaming Estamos de paso. La noticia fue abordada por el medio peruano Magaly TV La Firme, donde la conductora y Agus Rey empezaron a vincular al presentador con la artista.

“Hay un nombre de una conductora argentina que podría ser la tercera en discordia”, señaló el periodista en el programa de Perú. “Se trata de Sabrina Rojas, actriz, modelo y conductora con trayectoria en el medio artístico argentino. Hoy comparte con Tinelli un pódcast y otros espacios al aire”, agregó.

Sabrina Rojas

Cabe destacar que la relación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa comenzó en 2023, cuando ella participó en Bailando. Desde entonces, compartieron viajes, eventos y momentos familiares. Sin embargo, en los últimos meses se especuló con una posible crisis, que finalmente se confirmó en el streaming del conductor. “Hoy quiero comunicarles que nos hemos separado con Milett. Le mando un beso grande, porque la quiero mucho y la amo mucho. Pasé dos años hermosos a su lado”, expresó.

“Esta mañana comentamos el estreno y analizamos todo, casualmente sin saber la confirmación de que estaban separados. Dijimos lo mismo: ‘¿Qué química hay entre Marcelo y Sabrina Rojas?’”, agregó Agus Rey en el ciclo peruano. La periodista Magaly Medina también intervino: “Es su compañera en el podcast, la rubia”, acotando todos los rumores a Sabrina Rojas como posible nueva figura en la vida del periodista.

Durante el primer episodio del streaming de Marcelo Tinelli, se registró un intercambio que llamó la atención a todos sus seguidores. La actriz le preguntó al conductor cuántas veces había ido Momi Giardina a su casa, y él respondió: “Menos que vos”. Ese comentario fue interpretado por varios panelistas como una muestra de confianza y cercanía entre ambos. “Coquetean un poquito”, señalaron desde Magaly TV La Firme.

Por su parte, Agustín Rey también se refirió a los rumores de un pasado vínculo entre Sabrina Rojas y el presentador: “Se tiene la teoría de que entre ellos ya pasó algo seguramente, pero se conocen porque Sabrina bailó en el 2008. Hicieron match y se conocen de toda la vida”. Su comentario reforzó los rumores de un posible nuevo acercamiento entre ellos.

Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli dejó a Milett Figueroa por Sabrina Rojas, según confirmaron medios peruanos que siguen de cerca los movimientos del conductor. La separación, confirmada en las últimas horas, y el nuevo vínculo se instalaron como parte de una etapa de cambios en la vida del presentador que acaba de estrenar su programa de stream, donde trabaja con la actriz.

VDV