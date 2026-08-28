¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 28 de agosto de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.
Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.
Horóscopo de hoy, 28 de agosto de 2026: signo por signo, qué dicen los astros
Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy
Terminás la semana con ganas de cerrar todos los pendientes. No te sobrecargues por querer llegar a todo. Elegí lo importante y dejá algo de energía para disfrutar.
Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy
Una situación que te tenía preocupadao empieza a encontrar una salida. No te adelantes a los hechos. Una charla puede darte la tranquilidad que estabas buscando.
Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy
El viernes trae movimiento y novedades. Un mensaje puede cambiar tus planes o acercarte una propuesta interesante. Antes de responder, pensá qué es lo que realmente querés.
Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy
Necesitás cerrar la semana rodeada/o de personas que te hagan bien. No cargues con problemas ajenos y poné límites donde sea necesario. Tu tranquilidad también importa.
Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy
Tu energía está en alza y se nota. Es un buen momento para mostrar lo que sabés hacer y tomar una decisión que venías postergando. Confiá en tu capacidad.
Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy
El Sol en tu signo te impulsa a ordenar prioridades y pensar en nuevos objetivos. No busques tener todo bajo control. Un poco de flexibilidad puede ayudarte más de lo que imaginás.
Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy
Una conversación puede aclarar una situación que venía generando dudas. Decí lo que sentís sin darle demasiadas vueltas. La sinceridad puede acercarte a alguien importante.
Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy
Tu intuición te está señalando algo que no deberías ignorar. No hace falta tomar una decisión inmediata. Observá, escuchá y esperá a tener toda la información.
Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy
Ya estás pensando en el fin de semana y necesitás cambiar de aire. Organizá algo diferente, aunque sea sencillo. Salir de la rutina puede devolverte el entusiasmo.
Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy
Los esfuerzos de los últimos días empiezan a dar frutos. Antes de fijarte un nuevo objetivo, reconocé todo lo que lograste. También es un buen día para celebrar.
Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy
Una idea que parecía difícil de concretar puede encontrar una nueva oportunidad. Compartila con alguien que pueda ayudarte a darle forma. No la descartes demasiado rápido.
Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy
El viernes te invita a bajar un cambio y escuchar lo que necesitás. Una charla o un gesto inesperado puede alegrarte el día. Elegí pasar el fin de semana cerca de quienes te hacen bien.