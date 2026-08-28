¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 28 de agosto de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 28 de agosto de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Terminás la semana con ganas de cerrar todos los pendientes. No te sobrecargues por querer llegar a todo. Elegí lo importante y dejá algo de energía para disfrutar.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Una situación que te tenía preocupadao empieza a encontrar una salida. No te adelantes a los hechos. Una charla puede darte la tranquilidad que estabas buscando.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

El viernes trae movimiento y novedades. Un mensaje puede cambiar tus planes o acercarte una propuesta interesante. Antes de responder, pensá qué es lo que realmente querés.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Necesitás cerrar la semana rodeada/o de personas que te hagan bien. No cargues con problemas ajenos y poné límites donde sea necesario. Tu tranquilidad también importa.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Tu energía está en alza y se nota. Es un buen momento para mostrar lo que sabés hacer y tomar una decisión que venías postergando. Confiá en tu capacidad.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

El Sol en tu signo te impulsa a ordenar prioridades y pensar en nuevos objetivos. No busques tener todo bajo control. Un poco de flexibilidad puede ayudarte más de lo que imaginás.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Una conversación puede aclarar una situación que venía generando dudas. Decí lo que sentís sin darle demasiadas vueltas. La sinceridad puede acercarte a alguien importante.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Tu intuición te está señalando algo que no deberías ignorar. No hace falta tomar una decisión inmediata. Observá, escuchá y esperá a tener toda la información.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Ya estás pensando en el fin de semana y necesitás cambiar de aire. Organizá algo diferente, aunque sea sencillo. Salir de la rutina puede devolverte el entusiasmo.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Los esfuerzos de los últimos días empiezan a dar frutos. Antes de fijarte un nuevo objetivo, reconocé todo lo que lograste. También es un buen día para celebrar.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Una idea que parecía difícil de concretar puede encontrar una nueva oportunidad. Compartila con alguien que pueda ayudarte a darle forma. No la descartes demasiado rápido.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

El viernes te invita a bajar un cambio y escuchar lo que necesitás. Una charla o un gesto inesperado puede alegrarte el día. Elegí pasar el fin de semana cerca de quienes te hacen bien.