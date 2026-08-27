¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 27 de agosto de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 27 de agosto de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Una situación que parecía estancada empieza a moverse y te devuelve entusiasmo. En lo laboral, una conversación puede abrir una posibilidad inesperada. En el amor, alguien espera una señal más clara de tu parte.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

El día trae definiciones, especialmente alrededor de un tema económico o profesional. Algo que venías pensando empieza a tomar forma. En los vínculos, una charla sincera puede terminar con una pequeña tensión.

Tauro | Horóscopo

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Vas a estar especialmente comunicativo y con facilidad para convencer a los demás. Puede aparecer una propuesta, invitación o mensaje que cambie tus planes. En el amor, vuelve a escena una conversación pendiente.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Una jornada para bajar un poco el ruido externo y prestar atención a lo que realmente querés. En el trabajo, evitá cargar con responsabilidades ajenas. En lo sentimental, necesitás hechos más que promesas.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Tu presencia no pasa inadvertida y puede llegar un reconocimiento que estabas esperando. Es un buen momento para mostrar una idea o tomar la iniciativa. En el amor, la intensidad aumenta y puede haber una sorpresa.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Con el Sol transitando tu signo, comenzás a sentir una renovación de energía. El jueves favorece las decisiones personales y los nuevos comienzos. Una cuestión familiar o doméstica puede requerir atención.

Virgo | Horóscopo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Algo que permanecía oculto o confuso empieza a aclararse. Es posible que descubras una información que te permita entender mejor una situación. En el amor, no todo necesita una respuesta inmediata.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Los vínculos sociales cobran protagonismo y alguien de tu entorno puede acercarte una oportunidad interesante. También puede producirse un reencuentro inesperado. En cuestiones económicas, conviene mantener cierta cautela.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

El foco estará puesto en tus objetivos y en la imagen que proyectás hacia los demás. Puede ser un día importante para demostrar de qué sos capaz. En el plano sentimental, necesitás recuperar espontaneidad.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Surgen ganas de romper con la rutina y mirar un poco más lejos. Viajes, estudios o nuevos proyectos pueden ocupar tus pensamientos. Una noticia te obliga a reorganizar algunos planes, pero termina siendo positiva.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Una conversación profunda puede modificar la manera en que venías interpretando un vínculo. También aparecen definiciones relacionadas con dinero compartido o compromisos. Emocionalmente, será un día intenso pero revelador.

Acuardio | Horóscopo

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Las relaciones estarán en primer plano. Una persona importante puede plantearte algo que necesita una respuesta concreta. En lo profesional, una alianza comienza a mostrar potencial. El día termina con mayor claridad sobre lo que querés.