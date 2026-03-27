Así es la casa de Lara Bernasconi y Federico Álvarez Castillo: estilo industrial, toques náuticos y un jardín de diseño

La casa de modelo y figura del mundo de la moda, Lara Bernasconi, y Federico Álvarez Castillo, empresario y fundador de Etiqueta Negra, se mueve en un punto interesante entre lo clásico y lo actual. De base, tiene todo el lenguaje de un chalet, con techo a dos aguas, tejas francesas y ladrillo a la vista, lo que le da una imagen cálida, pero enseguida aparece el contraste con aberturas negras de hierro y un volumen cúbico oscuro que corta esa lógica más tradicional. No intentan disimular esa mezcla, al contrario, la incorporan como parte del carácter de la casa, que no busca ser homogénea sino construirse por capas. En ese cruce entre lo clásico y lo moderno es donde termina encontrando su identidad.

Lara Bernasconi y Federico Álvarez Castillo: el verde como parte de la arquitectura

El exterior de la casa de Lara Bernasconi y Federico Álvarez Castillo acompaña esa idea sin volverse decorativo, con una vegetación que no está puesta como fondo sino que se mete directamente en la arquitectura, entre muros cubiertos de enredaderas, bordes verdes bien recortados y caminos de piedra. Hay una intención clara de trabajar el paisaje, pero sin exagerarlo, logrando que la casa se apoye en el jardín y al mismo tiempo lo encuadre.

Exterior con enredaderas, ladrillo a la vista y el contraste del volumen negro industrial.

Adentro, esa lógica se mantiene pero con un registro más personal, en un living amplio con pisos de madera clara, sillones en tonos neutros y una distribución abierta que deja circular el espacio. Las obras de arte aparecen bien integradas y cumplen un rol claro, como la pintura sobre la chimenea, una pieza del artista argentino Martín Reyna, que funciona como punto focal sin romper la armonía, mientras otros cuadros de gran formato y libros de diseño que acompañan. No hay acumulación, sino una selección bastante medida que responde a lo que usan y les interesa, con la chimenea y algunos muebles terminando de ordenar el ambiente.

iving amplio con arte en gran formato y base neutra, donde las obras marcan el foco.

Lara Bernasconi y Federico Álvarez Castillo: un escritorio con guiños personales

El escritorio es, probablemente, el lugar donde más se nota la impronta de Federico Álvarez Castillo, con una combinación de madera, hierro y estanterías abiertas que arma un ambiente más crudo, casi de taller, donde lo que realmente define el espacio son los objetos. Se ven trofeos, cascos, medallas y revistas vinculadas al mundo automotor, que dejan bastante claro su vínculo con los autos, y que no están escondidos ni ordenados de forma neutra, sino expuestos como parte del relato del lugar y, en el medio, un velero en maqueta suma un guiño náutico que suma otra capa sin desentonar.

Escritorio con guiño náutico y colección ligada a los autos entre estanterías abiertas.

En el resto de la casa aparece una lógica más relajada, con espacios pensados para el uso diario donde se mezclan distintas funciones sin demasiada rigidez. Se ve un sector con metegol integrado al ambiente, bibliotecas bajas con libros y objetos apoyados sin una composición estricta, y áreas de paso que también se usan, no quedan vacías. Los muebles son de líneas simples, en madera y tonos neutros, y se repiten a lo largo de la casa para mantener continuidad, asimismo, aparecen floreros con hojas de plantas anchas cortadas, un recurso simple que suma verde sin recargar.