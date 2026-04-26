Horóscopo semanal del 26 de abril al 1 de mayo de 2026: qué dicen los astros según Mhoni Vidente, signo por signo

Cada semana, Mhoni Vidente, una de las astrologa y vidente más reconocidas del país, nos trae las predicciones más esperadas del zodiaco. Con su habilidad para interpretar los movimientos astrológicos y su don para predecir eventos futuros, Mhoni nos guía a través de los altibajos de la vida, brindándonos consejos valiosos para enfrentar cada semana del mes. Ya sea en el amor, el trabajo, la salud o el dinero, su horóscopo semanal para los 12 signos es la clave para entender lo que los astros tienen reservado para nosotros.

Descubrí qué te depara esta semana del 26 de abril al 1 de mayo de la mano de Mhoni Vidente en su canal de Youtube

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Carta del Tarot: El Sol

Aries, esta semana la carta del Sol te invita a seguir brillando sin cesar. Es momento de analizar con claridad todo lo que te rodea, ser más consciente de tus objetivos y avanzar económicamente con determinación. Tu mejor día es el viernes 1 de mayo, ideal para cerrar ciclos y dar pasos firmes hacia la abundancia.

Salud: Tu punto débil serán problemas de insomnio, garganta, virus o cambios de clima. Duerme más, evita sobrepensar, consume cítricos, camina bajo el sol y quema energías negativas.

Consejo: Cierra el mes pagando deudas y tarjetas de crédito. No te dejes manipular por pareja, familia o amigos; pon tu carácter fuerte en alto. Sé más creativo, líder y práctico. Busca amistades leales. Corta relaciones conflictivas, especialmente con personas casadas. Dedícate en cuerpo, alma y espíritu: haz ejercicio, buenas acciones y reza con tu ángel de la guarda.

Números de la suerte: 06, 07 y 36 (cuatro golpes de suerte).

Colores: Rojo y naranja.

Amor: Si estás soltero/a, se acercan signos compatibles: Sagitario, Capricornio y Virgo. Te buscará un amor del pasado para relaciones sensuales; cierra ese capítulo. Viene un permiso de migración, visa de trabajo, estudio o beca en el extranjero. Es momento de ahorrar para un negocio propio.

Recomendación: Prende una veladora blanca o roja el 1 de mayo. Corta el cabello, estrena ropa nueva, ponte perfume fresco y mantén una dieta equilibrada. Un cambio positivo laboral está en camino.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Carta del Tarot: El Loco

Tauro, estás cumpliendo años y traes muy buena suerte. Te mandarán de viaje por trabajo, creces económicamente y recibirás un regalo de un amor nuevo que te dará mucha alegría. Tu mejor día es el jueves 30 de abril, perfecto para cerrar contratos y recibir dinerito extra.

Salud: Cuida tu estómago, evita inflamación y gastritis. Toma mucha agua, come ligero por la noche y aprende a respirar profundamente para elevar tu vibración.

Consejo: Déjate querer, reúnete con la familia y organiza una fiesta de cumpleaños. Purifica tu espacio: mueve muebles, haz limpia general, corta el cabello y renueva energías. Silencia tu mente, no sobrepienses y resuelve pendientes inmediatamente. No te quedes en lugares o situaciones que no te valoran.

Números de la suerte: 02, 09 y 40 (cuatro golpes de suerte).

Colores: Azul fuerte y rojo fuerte.

Amor: Si estás soltero/a, signos compatibles: Piscis, Virgo y Capricornio. Es momento de hablar de compromiso o casamiento para mayor estabilidad.

Recomendación: Prende veladora blanca o roja el 30 de abril. Pide a Dios y al Arcángel Miguel. Usa ropa nueva y regálate algo electrónico (celular, iPad, etc.). Gran semana llena de bendiciones y felicidades.

Tauro

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Carta del Tarot: La Torre

Géminis, sigue edificando cosas nuevas y no temas los cambios. Es momento de mover lo que ya no te sirve para avanzar económicamente y emocionalmente. Tu mejor día es el miércoles 29 de abril, ideal para reuniones laborales importantes y oportunidades con gente del extranjero.

Salud: Cuida dientes, muelas, boca y defensas bajas. Evita herpes y virus; toma vitaminas.

Consejo: Abre bien los ojos ante traiciones y manipulaciones. Busca tu comodidad primero. Pinta la casa, arregla muebles, adopta una mascota y sonríe más a la vida. Quita rencores y venganzas. Cambia de estudios hacia idiomas o relaciones internacionales.

Números de la suerte: 27, 43 y 55 (cuatro golpes de suerte).

Colores: Blanco y azul.

Amor: Signos compatibles: Libra, Acuario y Aries. Recibirás una noticia laboral alegre.

Recomendación: Prende veladora blanca o amarilla el 1 de mayo y reza al Arcángel Miguel. Tendrás un poder de propósito claro; manifiesta lo que deseas. Oportunidad de trabajar en el extranjero en puerta.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Carta del Tarot: La Rueda de la Fortuna

Cáncer, esta semana la Rueda de la Fortuna marca un giro positivo. Es momento de crecer, salir de viajes cortos y conocer gente nueva. Ya dejas atrás los problemas hormonales que te afectaron y entras en una etapa de mayor energía y estabilidad. Tu mejor día es el martes 27 de abril.

Salud: Tu punto débil sigue siendo la zona hormonal (tiroides, matriz en mujeres y próstata en hombres). Inyecta energía positiva a todo lo que hagas y cuida tu bienestar general.

Consejo: Guarda silencio sobre tus planes para evitar chismes. Sé más reservado/a. Da clases de lo que sabes (arte, comunicaciones, diseño o ingeniería) para mantenerte actualizado/a. Limpia profundamente tu casa el 1 de mayo con loción de siete machos, vinagre blanco y pinol para mover las energías negativas.

Números de la suerte: 01, 04 y 32 (cinco golpes de suerte).

Colores: Rojo y amarillo.

Amor: Se acerca una propuesta de matrimonio o un amor verdadero de los signos Escorpio, Piscis o Tauro. Si estás en pareja, evita pleitos por celos e inseguridades.

Recomendación: Prende una veladora de siete colores o blanca el 1 de mayo y pídele al Arcángel Miguel abundancia, estabilidad y protección. Sé más auténtico/a, no temas al “qué dirán” y visualízate en grande. Te regalarán una mascota que te traerá mucha felicidad. Ve más allá de lo ordinario.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Carta del Tarot: El Ermitaño

Leo, la carta del Ermitaño te trae claridad y te ayuda a encontrar la luz al final del túnel. Es momento de ver con precisión hacia dónde vas y lograr la estabilidad que buscas. Tu mejor día es el viernes 1 de mayo.

Salud: Cuida especialmente la cadera, hernias, discos y la parte baja de la espalda. Mejora tu postura y busca equilibrio en tu rutina.

Consejo: Arregla todos los asuntos pendientes, pon orden en la casa (pinta el baño y la cocina) y prepara bien cualquier viaje sin gastar de más. Evita extremos con el alcohol, el ejercicio o la comida. Estudia medicina, ingeniería o algo relacionado con ventas.

Números de la suerte: 11, 30 y 34 (cinco golpes de suerte).

Colores: Verde y amarillo.

Amor: Signos compatibles: Géminis, Aries y Sagitario. Un amor del pasado puede buscarte, pero evita relaciones conflictivas o prohibidas.

Recomendación: Prende una veladora roja o azul el 1 de mayo. Corta el cabello y ahorra el dinerito extra que llegará. Limpia tu karma, no te dejes manipular y revisa todo dos o tres veces antes de firmar o comprar. El karma positivo volverá a tu vida.

Leo

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Carta del Tarot: El Juicio

Virgo, la carta del Juicio te invita a arreglar papeles, concentrarte en tus estudios y dejar atrás lo que ya no tiene solución. No te quedes estancado/a en situaciones que no se pueden resolver. Tu mejor día es el jueves 30 de abril.

Salud: Tu punto débil es la migraña, dolor de cabeza, nuca y presión alta por preocupaciones. Rodéate de plantas y pasa tiempo en la naturaleza.

Consejo: Aléjate de envidias y personas tóxicas en el trabajo. Arregla pasaporte, residencia o trámites migratorios. Compra una pieza de plata para protección energética. Adopta una mascota.

Números de la suerte: 10, 19 y 22 (cuatro golpes de suerte).

Colores: Rojo y verde.

Amor: Signos compatibles: Capricornio, Acuario y Tauro. Evita celos e inseguridades si estás en pareja.

Recomendación: Prende una veladora blanca o roja el 1 de mayo y reza al Arcángel Miguel para cortar malas vibras. Cambia tu look, hazte notar y ahorra para tener tu propio negocio. Viene gente importante del extranjero con oportunidades laborales.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Carta del Tarot: La Templanza

Libra, la Templanza te recuerda que todo pasa y que debes mantener la calma. Es una buena semana para arreglar papelería legal y continuar con tus estudios. Tu mejor día es el martes 28 de abril.

Salud: Cuida los huesos, cadera, manos y piernas. Mejora tu alimentación con más verduras, frutas y vitaminas.

Consejo: No hagas caso a chismes ni a opiniones de personas que no conocen tu vida. Limpia toda la casa con cloro el 1 de mayo para eliminar energías negativas. Arregla deudas y préstamos, y evita prestar dinero.

Números de la suerte: 14, 17 y 59 (cuatro golpes de suerte).

Colores: Blanco y verde.

Amor: Signos compatibles: Acuario, Aries y Tauro. Si estás casado/a, hay embarazo en puerta. Encuentra a tu pareja ideal, tal para cual.

Recomendación: Prende una veladora roja o azul y usa perfume de sándalo o pachulí. Estudia diseño, fotografía, inteligencia artificial o idiomas. Tendrás un renacimiento total en lo económico y laboral. Esta semana tendrás un gran motivo para ser feliz.

Escorpión (23 de octubre - 21 de noviembre)

Carta del Tarot: La Estrella

Escorpio, la carta de la Estrella hace que brilles sin cesar. Será una excelente semana para cerrar abril con dinerito extra y el cobro de deudas pendientes. Tu mejor día es el viernes 1 de mayo.

Salud: Cuida los intestinos y evita el estreñimiento. Toma más fibra, papaya y lechuga. Continúa con ejercicio y fortalece tu mentalidad.

Consejo: Administra bien tu tiempo y levántate temprano. Busca nuevos trabajos o aplica a oportunidades que se te darán fácilmente. Limpia y mueve los muebles de la casa el 1 de mayo. Paga seguros y arregla el pasaporte si está por vencer.

Números de la suerte: 23, 41 y 58 (cuatro golpes de suerte).

Colores: Amarillo y naranja.

Amor: Signos compatibles: Capricornio, Piscis y Cáncer. Evita buscar relaciones casuales con personas casadas; enfócate en parejas estables.

Recomendación: Prende una veladora roja o blanca el 1 de mayo. Corta el cabello, usa ropa nueva y mantén una actitud positiva. Suelta lo que ya no es para ti y prepárate para un viaje. Transformación de lo negativo a lo positivo.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Carta del Tarot: El Emperador

Sagitario, eres el Emperador en pleno crecimiento y abundancia económica. Quita de tu vida todo lo que solo te resta energía. Tu mejor día es el martes 27 de abril.

Salud: Protégete de virus, herpes y todo tipo de infecciones virales. Toma vitaminas y mantén el ejercicio.

Consejo: Sé discreto/a y no hables de más sobre tus planes. Visualízate en el futuro (cómo te ves en diciembre o en cinco años) para manifestar lo que deseas. No seas terco/a en relaciones que no te suman.

Números de la suerte: 03, 16 y 20 (cinco golpes de suerte).

Colores: Rojo y amarillo.

Amor: Signos compatibles: Aries, Cáncer y Leo. Deja ir amores del pasado que no funcionaron y ábrete a nuevas opciones.

Recomendación: Sigue estudiando idiomas. Sé constante y prudente. Perdónate por circunstancias pasadas y abre nuevos caminos laborales. Mira más allá y avanza con determinación.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Carta del Tarot: As de Oros

Capricornio, el As de Oros te trae suerte y determinación en todo lo que emprendas. Es el momento ideal para cambios laborales, comprar o vender propiedades y empezar un negocio. Tu mejor día es el viernes 1 de mayo.

Salud: Cuida el estómago, evita gastritis, úlceras o hernias. Reduce cigarro, picante y alcohol. Respira profundamente.

Consejo: Arregla toda tu papelería de pasaporte, visa o migración. Protégete de chismes y envidias. Ten plantas y mascotas en casa para mejorar tu energía.

Números de la suerte: 26, 31 y 47 (cuatro golpes de suerte).

Colores: Blanco y negro.

Amor: Signos compatibles: Aries, Virgo y Tauro. Evita relaciones tóxicas y busca personas que realmente sean compatibles contigo.

Recomendación: Prende una veladora roja o azul el 1 de mayo. Corta el cabello y cambia tu look. Recibirás los frutos de todo lo que has estudiado. Madura, quiérete más y define claramente lo que quieres para tu futuro.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Carta del Tarot: As de Bastos

Acuario, el As de Bastos te llena de poder, determinación y crecimiento. Es una semana fuerte donde te das a conocer y resuelves traumas del pasado. Tu mejor día es el miércoles 29 de abril.

Salud: Cuida el páncreas, riñones, niveles de azúcar y presión arterial. Bebe más agua y mantén tu rutina de ejercicio.

Consejo: Si vives en renta, considera comprar tu propia casa para generar patrimonio. Arregla deudas, impuestos y contabilidad. Siéntete merecedor/a de toda la abundancia.

Números de la suerte: 13, 21 y 42 (cinco golpes de suerte).

Colores: Amarillo y rojo.

Amor: Signos compatibles: Libra, Escorpio y Géminis. Un amor del pasado podría regresar; evalúa si vale la pena. Casamiento en puerta.

Recomendación: Prende una veladora roja o azul el 1 de mayo. Amarra un listón rojo en el tobillo izquierdo con tres nudos y usa oro o plata para protección. Te regalarán una mascota. El beso de un amor verdadero está cerca.

Acuario

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Carta del Tarot: El Carro

Piscis, la carta del Carro te dice que no te detengas y sigas avanzando con fuerza. Tu mejor día es el jueves 30 de abril, ideal para viajes y conocer gente nueva.