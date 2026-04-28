¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 28 de abril de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 28 de abril de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Arrancás el día con una energía medio eléctrica: querés todo ya y puede que te frustres si las cosas no fluyen. Bajá un cambio. A la tarde mejora el panorama y aparece una charla que te ordena bastante.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Día ideal para enfocarte en lo concreto. Laburo, plata, pendientes: todo lo que venías pateando hoy pide resolución. En lo afectivo, alguien te busca más de lo que esperabas.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Estás con la cabeza a mil y eso puede jugarte a favor o en contra. Si lográs canalizarlo, resolvés mucho. Si no, te dispersás. Cuidado con prometer cosas que después no sabés si vas a cumplir.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Hay cierta sensibilidad dando vueltas. Todo te pega un poco más de lo normal. Tratá de no tomarte las cosas tan personales. Buen momento para frenar y conectar con algo que te haga bien.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Tenés protagonismo sin buscarlo demasiado. Te miran, te escuchan, te tienen en cuenta. Aprovechá, pero sin sobreactuar. En lo amoroso, podés sorprender con un gesto simple.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Día para ordenar: ideas, casa, agenda… lo que sea. Eso te baja la ansiedad y te da claridad. Ojo con criticar de más a alguien cercano: no todo tiene que ser perfecto.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Estás más sociable de lo habitual. Buen momento para reuniones, salidas o incluso retomar vínculos. Puede aparecer una propuesta interesante si te abrís un poco más.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Hay algo que venís masticando hace rato y hoy puede salir a la luz. No es malo, pero sí intenso. Tratá de decir lo que sentís sin irte a los extremos.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Necesitás movimiento: cambiar de aire, salir, hacer algo distinto. La rutina te pesa hoy. Aunque sea algo chico, buscá romper con lo de siempre.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Día productivo, de esos que te gustan. Si te enfocás, avanzás un montón. Eso sí: no te olvides de lo emocional, alguien cercano puede necesitar más atención tuya.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Tenés ideas nuevas, raras, distintas… y eso está buenísimo. No todos las van a entender de entrada, pero no importa. Seguí por ese camino.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Estás muy perceptivo, casi como si leyeras entre líneas todo el tiempo. Eso te puede ayudar, pero también cansar. Poné límites para no absorber de más lo de los demás.