Horóscopo de hoy, 4 de mayo de 2026: signo por signo, qué dicen los astros
Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy
Arrancás la semana con bastante impulso, pero ojo con atropellar a los demás. Si canalizás esa energía en algo productivo, podés resolver temas que venías pateando. En lo emocional, mejor bajar un cambio antes de decir algo de más.
Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy
Día ideal para ordenar: casa, laburo o incluso la cabeza. Hay algo que venís evitando encarar y hoy se te puede hacer más fácil. En lo afectivo, alguien te busca con una propuesta concreta.
Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy
Vas a estar con la cabeza a mil, saltando de tema en tema. Aprovechá esa lucidez para comunicar algo importante. Eso sí, tratá de no prometer más de lo que podés cumplir.
Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy
Sensibilidad a flor de piel. Podés interpretar de más algunas actitudes ajenas, así que antes de engancharte, preguntá. Buen día para refugiarte en lo familiar o en algo que te dé calma.
Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy
Tenés ganas de destacarte y se nota. Si lo usás bien, podés brillar en el trabajo o en un proyecto personal. En vínculos, cuidado con querer tener siempre la última palabra.
Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy
Día práctico y resolutivo. Todo lo que implique organización te sale natural. Ideal para cerrar pendientes. En lo emocional, aflojá un poco con la exigencia, no todo tiene que ser perfecto.
Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy
Buscás equilibrio, pero el entorno puede estar medio movedizo. No te desesperes: adaptarte va a ser clave. En lo amoroso, se abre una charla que aclara bastante el panorama.
Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy
Intenso, como de costumbre. Hay algo que te moviliza fuerte y te empuja a tomar una decisión. Confía en tu intuición, pero tratá de no ir al extremo.
Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy
Necesidad de aire, de cambio, de salir un poco de la rutina. Aunque sea en pequeño formato, hacé algo distinto. Buen día para planear viajes o proyectos a futuro.
Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy
Concentración y foco. Todo lo que implique responsabilidad te va a salir bien. Eso sí, no te olvides de frenar un poco y registrar cómo te sentís.
Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy
Creatividad en alza. Se te ocurren ideas interesantes, sobre todo si trabajás en equipo. En lo personal, alguien puede sorprenderte con una actitud que no esperabas.
Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy
Día sensible pero también muy intuitivo. Si te das un espacio para vos, podés encontrar respuestas que venías buscando. Evitá cargar con problemas ajenos.