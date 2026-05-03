¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 3 de mayo de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 3 de mayo de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Domingo para aflojar un poco el ritmo. Venís a mil y tu cuerpo te está pidiendo pausa. Ojo con reaccionar impulsivamente en una charla familiar. Si frenás y escuchás, ganás.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Hay algo pendiente con alguien que te importa. Mandá ese mensaje, no la estires más. El día pinta ideal para disfrutar de lo simple: buena comida, aire libre y cero estrés.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Estás con la cabeza a mil, pero no todo requiere respuesta ya. Bajá un cambio. Un plan improvisado puede terminar siendo lo mejor del día. Dejá lugar a lo espontáneo.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Domingo sensible, de esos que te conectan con lo emocional. Puede aparecer nostalgia, pero también claridad. Aprovechá para ordenar lo que sentís, sin juzgarte tanto.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Tenés ganas de hacer algo distinto, de salir de la rutina. Seguí ese impulso, aunque sea con algo chico. Ojo con querer tener siempre la razón: hoy conviene ceder un poco.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Te cuesta soltar el control, pero hoy no te queda otra. Algo no va a salir como esperabas y está bien. Tomalo con calma, incluso puede ser para mejor.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Día ideal para reencontrarte con gente que te hace bien. Las charlas fluyen y te ayudan a ver cosas desde otro ángulo. Aprovechá esa energía social.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Estás más introspectivo que de costumbre. No lo fuerces: a veces aislarse un poco también suma. Una intuición que aparece hoy es clave, prestale atención.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Tenés ganas de moverte, de hacer algo diferente. Si podés salir, mejor. Si no, cambiá aunque sea la rutina. Cuidado con prometer cosas que después no vas a cumplir.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Te vendría bien desconectar del deber por un rato. No todo es productividad. Regalate un domingo más liviano, aunque al principio te cueste.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Ideas no te faltan, pero hoy lo importante es con quién las compartís. Una conversación puede inspirarte más de lo que esperabas. Abrite.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Estás muy perceptivo, casi como una antena. Ojo con absorber energías ajenas. Buscá espacios tranquilos y rodeate de lo que te hace bien.