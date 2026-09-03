Los looks de María Vázquez y Adolfo Cambiaso que confirman la vigencia del denim

María Vázquez y Adolfo Cambiaso apostaron por dos versiones diferentes de una prenda que nunca pierde vigencia. Con estilos propios, la conductora y el polista mostraron cómo el denim se reinventa esta temporada con siluetas más amplias y cómodas.

María Vázquez y Adolfo Cambiaso tienen los jeans que son furor esta temporada

María Vázquez y Adolfo Cambiaso volvieron a demostrar que el jean continúa siendo uno de los grandes protagonistas del guardarropa. La pareja posó junta y eligió dos versiones diferentes del clásico denim, con siluetas cómodas y actuales que reflejan una de las tendencias que sigue ganando terreno: los pantalones alejados de los cortes demasiado ajustados y con una impronta más relajada.

En la historia que subió a su cuenta de Instagram, María Vázquez se luce con un jean azul de tiro medio y pierna amplia, con una marcada terminación acampanada. El modelo acompaña su figura y se extiende hasta cubrir parte del calzado, generando una silueta estilizada y de inspiración setentosa. La modelo lo combinó con una musculosa negra de cuello alto, una elección minimalista que deja todo el protagonismo en el pantalón.

Adolfo Cambiaso y María Vázquez

Por su parte, Adolfo Cambiaso apostó por una versión más masculina y urbana del denim. El polista llevó un jean azul con calce relajado y pierna amplia, acompañado por un sweater gris de líneas simples y zapatillas deportivas negras. El resultado es un look casual y descontracturado, en sintonía con la moda que prioriza la comodidad sin resignar estilo.

Lejos de quedar relegado por las nuevas tendencias, el jean demuestra una vez más su enorme capacidad de adaptación. Esta temporada, los diseños de pierna ancha, wide leg, flare y cortes relajados continúan siendo los favoritos y desplazan a los modelos extremadamente skinny que dominaron durante años.

María Vázquez y Adolfo Cambiaso tienen los jeans que son furor esta temporada

La propuesta consiste en recuperar el denim como una pieza cómoda y versátil, con pantalones que permiten mayor movimiento y construyen una silueta más relajada. Tanto el modelo elegido por María Vázquez como el de Adolfo Cambiado se inscriben en esta búsqueda, aunque cada uno la lleva a su propio estilo.

En el caso de María Vázquez, la pierna acampanada suma un guiño retro que recuerda a la moda de los años 70, mientras que el diseño de Adolfo Cambiado se acerca más a la estética baggy, dos de las siluetas que transformaron al jean en una pieza mucho más descontracturada.

El denim que nunca pasa de moda

Una de las razones por las que los jeans continúan vigentes es su capacidad para adaptarse a diferentes ocasiones. Un mismo pantalón puede formar parte de un look completamente casual con zapatillas y una remera, pero también adquirir una apariencia más sofisticada cuando se combina con una camisa, un blazer o zapatos de vestir.

La elección de María Vázquez es un claro ejemplo de esta versatilidad: un jean de silueta amplia puede convivir perfectamente con una prenda negra ceñida al cuerpo y crear un outfit simple pero elegante. La clave está en generar contraste entre los volúmenes: una parte superior más ajustada y un pantalón amplio ayudan a equilibrar la figura.

Adolfo Cambiado, en cambio, lleva el denim hacia un terreno más deportivo al combinarlo con sweater y zapatillas. Su estilismo confirma que los jeans de calce relajado son ideales para construir outfits cotidianos sin necesidad de recurrir a prendas demasiado elaboradas.

De esta manera, los looks de María Vázquez y Adolfo Cambiaso que confirman la vigencia del denim. La pareja demuestra que los pantalones de jeans siguen siendo básicos atemporales que se pueden llevar de muchas maneras.