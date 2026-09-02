La historia de amor de Verónica Llinás y Guido Goretti: 25 años juntos, vida en barco y una trágica enfermedad

Verónica Llinás y Guido Goretti compartieron una vida marcada por proyectos en común y experiencias que se extendieron a lo largo de más de dos décadas. La relación comenzó en los años 90 y se sostuvo en la complicidad. La búsqueda de momentos compartidos y la capacidad de adaptarse a distintas circunstancias lograron fortalecer su unión. Entre viajes, decisiones personales y un estilo de vida que combinaba trabajo y aventura, la pareja construyó una historia que dejó huellas en la memoria de la actriz.

Más de 20 años juntos: la increíble historia de amor de Verónica Llinás y Guido Goretti

Verónica Llinás y Guido Goretti comenzaron su relación a inicios de los años 90, en un momento en que la actriz consolidaba su carrera y él desarrollaba sus propios proyectos. Lo que empezó como un vínculo marcado por afinidades personales se transformó en una historia que se extendió por más de dos décadas. La pareja compartió 25 años de vida en común, atravesando distintas etapas y construyendo una relación que se sostuvo en la convivencia y en la búsqueda de experiencias compartidas.

Verónica Llinás

Uno de los aspectos más recordados por la artista es la pasión del actor por la navegación. Su sueño era recorrer el mundo en barco, y aunque no llegaron a concretarlo, sí vivieron viajes inolvidables. Recorrieron destinos como Colombia, Brasil y el Caribe, en travesías que se extendían por meses y que se intercalaban con los compromisos de la actriz. Para ella, esos viajes representaron un desafío a la hora de equilibrar su vida laboral. “Yo siempre necesitaba tener un período en el que se lo dedicara a mi carrera”, reveló a La Nación, en 2024.

La construcción de un barco propio fue parte de ese proyecto de vida. Guido Goretti decidió dedicar tiempo a materializar su sueño y logró que la navegación se convirtiera en un eje de la relación. Según recordó Verónica Llinás, ella acompañó esa pasión, aunque siempre mantuvo presente su deseo de continuar con la actuación. Esa dinámica los llevó a organizar su tiempo para sostener la relación sin renunciar a las aspiraciones personales de cada uno y compartiendo momentos juntos en el proceso.

Verónica Llinás y Guido Goretti

La pareja también compartió decisiones importantes respecto a la familia. La comediante explicó que no tener hijos fue una elección vinculada a su carrera y a los deseos del artista, dedicados a la navegación. Con el paso de los años, ella asumió esa idea con naturalidad y encontró en sus sobrinos y en la cercanía con su familia una forma de vivir la maternidad desde otro lugar.

La relación de Verónica Llinás y Guido Goretti: Viajes y una dura enfermedad

El amor entre Verónica Llinás y Guido Goretti se sostuvo en la convivencia y en la capacidad de adaptarse a las circunstancias. Ella reconoció que su carácter solitario y su dedicación a la profesión hicieron que la relación fuera un aprendizaje constante. La paciencia y el apoyo mutuo fueron claves para una pareja que se mantuvo por más de dos décadas. La vida en barco, los viajes y las experiencias compartidas se convirtieron en recuerdos que aún hoy acompañan a la actriz.

Guido Goretti en uno de sus viajes

Sin embargo, su vínculo también estuvo atravesado por una dura enfermedad. El artista enfrentó un cáncer que, en un primer momento, logró superar gracias a un tratamiento exitoso de quimioterapia. Los estudios médicos confirmaron que estaba libre de síntomas y la pareja aprovechó ese período de recuperación para retomar la navegación y disfrutar de la vida en común. Fue un tiempo en el que los proyectos de ambos siguieron adelante.

Pero meses después, la recaída llegó de manera inesperada y agresiva. Guido Goretti fue diagnosticado con metástasis, provocando un deterioro rápido y profundo en su salud. Ese proceso marcó los últimos meses de la pareja, que enfrentó la enfermedad con acompañamiento constante. Verónica Llinás estuvo presente en cada etapa, mientras atravesaban un momento difícil que culminó con el fallecimiento del artista en septiembre de 2015.

Verónica Llinás

Verónica Llinás y Guido Goretti compartieron más de dos décadas de vida en común, atravesadas por proyectos, viajes y experiencias que marcaron su historia. La navegación fue uno de los ejes de la relación, con recorridos por distintos destinos que se intercalaban con la carrera de la actriz. La enfermedad que enfrentó el comediante dejó atrás una etapa que se caracterizó por la convivencia y las travesías por el mundo.

VDV