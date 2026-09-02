Así es la casa de Flor de la V y Pablo Goycochea: biblioteca, muebles clásicos y paredes empapeladas

Flor de la V y Pablo Goycochea comparten un hogar donde la vida familiar se desarrolla en espacios amplios y luminosos, pensados para acompañar la rutina diaria. Entre ambientes integrados y detalles que combinan lo clásico con lo moderno, la vivienda revela rincones que reflejan organización y estilo. Al recorrer cada sector, se descubre un costado que muestra cómo la decoración y la disposición se convierten en una parte esencial, integrándose con naturalidad en la dinámica diaria.

Muebles clásicos y paredes empapeladas: La increíble casa familiar de Flor de la V y Pablo Goycochea

Flor de la V y Pablo Goycochea construyeron una casa que se distingue por la amplitud de sus ambientes y la coherencia en cada detalle. Los espacios se integran con naturalidad, desde el living hasta la cocina, en un entorno dominado por tonos claros y muebles clásicos. Dentro de esa propuesta, aparecen sectores que revelan un costado más íntimo, donde la funcionalidad y la estética se combinan para dar forma a un hogar pensado para la familia.

La casa de Flor de la V y Pablo Goycochea

A pesar de que la conductora mantiene un perfil reservado con respecto a su vida personal, en algunas ocasiones mostró imágenes que dejaron ver cómo decoró algunos ambientes de la propiedad. El living es uno de los sectores más destacados, con sillones amplios en tonos neutros que se disponen con orden en el ambiente. Las mesas de madera y las lámparas de pie con pantallas claras completan la escena, aportando funcionalidad y continuidad. Además, el empapelado con motivo floral se extiende por las paredes, generando textura sin saturar.

Dentro de este ambiente, Flor de la V decidió colocar una biblioteca de gran tamaño que se convirtió en protagonista de la casa. Los estantes, de madera clara, están llenos de libros ordenados, intercalados con objetos decorativos, fotografías enmarcadas y piezas de cerámica o metal. La composición genera un bloque visual que organiza el espacio y marca una transición clara entre las zonas de estar, reforzando la idea de un ambiente pensado para la relajación.

La casa de Flor de la V y Pablo Goycochea

La cocina de la conductora y el odontólogo se integra de manera natural al resto de la casa, con un diseño abierto que favorece la amplitud y la luminosidad. Los muebles en tonos claros aportan calidez y se combinan con encimeras oscuras que generan contraste, mientras que los electrodomésticos se destacan como piezas modernas dentro de un entorno pensado para el uso cotidiano. La luz cálida convierte a este sector en un lugar central de la vida familiar.

Vestidor exclusivo y un jardín repleto de verde: Los detalles que completan la casa de Flor de la V y Pablo Goycochea

Dentro de la casa de Flor de la V y Pablo Goycochea, el vestidor es otro de los espacios que se destacan por su funcionalidad. El orden se mantiene con un sistema modular de madera en tono claro. Combina barras para colgar abrigos y camisas con estantes abiertos y cajoneras, organizando ropa, joyas y accesorios de manera prolija. En los estantes superiores, la presentadora designó un lugar para el guardado de sus zapatos, facilitando la visualización y la practicidad del ambiente.

La casa de Flor de la V y Pablo Goycochea

La decoración general de la casa se apoya en una paleta neutra, con predominio de beige y gris, acompañada por detalles en madera natural. Los ambientes se integran mediante un concepto abierto, lo que permite que la cocina, el comedor y el living se conecten de manera fluida. La luz cálida domina los espacios, aportando un toque distintivo por sus lámparas de estilo clásico. Cada sector mantiene un estilo tradicional sin perder la funcionalidad.

El jardín exterior completa la propuesta, con un espacio verde lleno de plantas y una piscina que se convierte en protagonista. Este sector es uno de los preferidos de Isabella y Paul, los hijos de Flor de la V y Pablo Goycochea, así como de sus perros, quienes acompañan las tardes de la familia al aire libre. La galería permite disfrutar de momentos de descanso y reuniones, integrando el entorno a la casa sin perder funcionalidad.

La casa de Flor de la V y Pablo Goycochea

La casa de Flor de la V y Pablo Goycochea se organiza en ambientes amplios y luminosos, donde cada detalle responde a un estilo práctico. El estampado floral en las paredes mantiene un aire clásico, mientras que la biblioteca amplia y los muebles aportan un estilo tradicional que acompaña a la perfección. La cocina y el vestidor refuerzan la funcionalidad, mientras que el jardín exterior suma un espacio para compartir al aire libre.

VDV