La vida de Balthazar, el hijo de Valeria Mazza, en Madrid: dedicado a los negocios y con un emprendimiento que homenajea a su madre

Balthazar Gravier, el hijo mayor de Valeria Mazza y Alejandro Gravier, eligió un camino diferente al de sus hermanos y decidió enfocarse en el mundo de los negocios. A los 27 años, el joven vive en Madrid, donde desarrolla su carrera profesional después de haberse graduado como ingeniero industrial en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA).

Valeria Mazza, Balthazar Gravier y Alejandro Gravier

Su presente laboral está vinculado al real estate y, según se ha podido conocer, también comenzó a desarrollar su propio emprendimiento inmobiliario en la capital española. Se trata de Finca Valeria SL, una sociedad que lleva un nombre muy especial para la familia y que representa un homenaje a su madre.

Balthazar Gravier se instaló en Madrid y se volcó al mundo de los negocios

Después de completar su formación universitaria, Balthazar Gravier se radicó en Madrid para establecerse laboralmente. Según consignó el medio español Vanitatis en diciembre de 2025, el joven constituyó allí Finca Valeria SL, una sociedad dedicada a la compraventa y alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia.

Valeria Mazza, Balthazar Gravier y Alejandro Gravier combinados en un total white

La empresa tiene un capital social de 3000 euros y su inicio de operaciones está fechado el 1 de enero de 2026. Además, Balthazar trabaja en un fondo dedicado al real estate y, de acuerdo con allegados a la familia, ya se encuentra dando sus primeros pasos con distintos proyectos.

El emprendimiento que lleva el nombre de Valeria Mazza

El nombre de la sociedad de Balthazar Gravier no fue elegido al azar. Finca Valeria remite a la chacra que la familia Mazza-Gravier tiene en Punta del Este, Uruguay, uno de los lugares que suelen elegir para celebrar el Año Nuevo. La propiedad se convirtió así en la inspiración para bautizar el nuevo proyecto empresarial del mayor de los hermanos.

Valeria Mazza y Balthazar Gravier

A comienzos de 2026, además, la familia lanzó la marca de vinos Finca Valeria. En mayo, durante el cumpleaños número 27 de Balthazar, sus padres viajaron a Madrid para acompañarlo en un festejo íntimo junto a sus amigos, donde brindaron con vinos blancos de la firma. Valeria también compartió en sus redes sociales distintas postales de su hijo a lo largo de los años para celebrar su cumpleaños.

El perfil bajo de Balthazar Gravier

A diferencia de otros integrantes de su familia, Balthazar Gravier mantiene un perfil bajo. Su cuenta de Instagram es pública y reúne más de 30 mil seguidores, aunque sus publicaciones están principalmente relacionadas con eventos familiares, reuniones con amigos y su trayectoria como esquiador. En el pasado también realizó algunas producciones como modelo, pero en los últimos años decidió concentrarse en su carrera empresarial.

Valeria Mazza y Balthazar Gravier

Así fue como Balthazar Gravier tomó un camino diferente al de sus hermanos. Tiziano, de 26 años, se dedica al esquí alpino y debutó en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. Benicio, de 21, combinó el modelaje con la actuación y este año participó en la tercera temporada de Margarita, mientras que Taína, de 18, sigue los pasos de su madre en la moda y se desarrolla como creadora de contenido.