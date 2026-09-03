Cómo fue el romance de Araceli González y Rubén Torrente: un amor que nació en Ramos Mejía y una hija en común

Araceli González y Rubén Torrente protagonizaron una historia de amor que comenzó cuando ella tenía 19 años y todavía daba sus primeros pasos como modelo. El vínculo nació en Ramos Mejía, la ciudad donde ambos se conocieron, y rápidamente se convirtió en una relación que marcó los primeros años de la vida adulta de la actriz.

Araceli González y Rubén Torrente

En agosto de 1988, la pareja decidió casarse y tres años después llegó Florencia Torrente, su única hija en común. Por aquel entonces, la carrera de la modelo comenzaba a crecer y las propuestas laborales vinculadas al mundo artístico se multiplicaban, un escenario que terminó generando cambios en la dinámica de la pareja y marcando el comienzo de una nueva etapa para ambos.

La separación y las decisiones que Araceli González tomó por su nueva vida

Sin embargo, con apenas 22 años, Araceli González decidió separarse de Rubén y comenzar a construir una vida independiente. La actriz logró comprar su primer departamento en Ramos Mejía y, años después, recordó aquel momento como un verdadero punto de inflexión: “Sólo teníamos un colchón, un pez negro con ojos de huevo y una ventanita chiquita por la que entraba un aire nuevo, entonces dije: ‘¡Era esto lo que pedía mi alma!’”.

Flor y Rubén Torrente

La carrera de la actriz, mientras tanto, continuaba expandiéndose más allá de Argentina. Recibió propuestas laborales en España, donde tenía compromisos en Madrid y Barcelona, y también había comenzado una expansión profesional en Tokio. Sin embargo, decidió priorizar su estabilidad personal y permanecer en el país junto a Florencia y su entorno familiar.

La muerte de Rubén Torrente y el recuerdo de Araceli a través de Florencia

Rubén Torrente murió el 27 de febrero de 2025, a los 62 años, aunque la noticia se conoció públicamente dos semanas después, cuando Florencia decidió despedir a su padre en redes sociales. “Llegó el día de decir adiós, al menos desde este plano, a una de las personas más importantes de nuestras vidas: Papá”, escribió la actriz, quien acompañó el mensaje con imágenes junto a él y recordó distintos momentos compartidos.

El mensaje de Araceli González a Flor Torrente tras el fallecimiento de su padre

La publicación de Florencia también llevó a Araceli González a expresar públicamente su dolor y a recordar el vínculo que ambos habían mantenido como padres: “Ambos te amamos desde el día uno”, escribió, y remarcó que su hija siempre había sido la prioridad de ambos: “Siempre, a pesar de todo, estuvimos a tu lado. Eras nuestra prioridad. Vos sos amada”. Así, pese a que la historia de amor entre ambos terminó hace décadas, el vínculo familiar que construyeron alrededor de su hija permaneció intácto a lo largo de los años.