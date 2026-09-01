Sol Pérez mostró el primer paseo de su hijo Marco en bicicleta

La influencer y periodista Sol Pérez sorprendió a sus seguidores al compartir un íntimo y emotivo momento familiar en redes sociales. A través de un video grabado por su pareja, Guido Mazzoni, la figura pública mostró el primer paseo en bicicleta de su hijo Marco, de un año y medio, en un entorno seguro. La publicación no solo capturó la alegría del pequeño, sino también la mezcla de felicidad y nerviosismo que experimenta una madre en un momento tan especial.

Sol Pérez compartió el video del primer paseo de su hijo en bicicleta y lanzó una confesión

El video refleja una escena llena de ternura, Sol Pérez, con su característica sonrisa, pedaleando lentamente junto a su hijo en un entorno tranquilo. Marco, sentado en un asiento trasero especialmente diseñado para niños, observaba con ojos llenos de curiosidad y disfrute el paisaje que lo rodeaba.

El primer paseo en bicicleta de Marco, el hijo de Sol Pérez//Instagram

En este contexto, la panelista de Gran Hermano confesó en la descripción que, aunque Marco parecía completamente cómodo y feliz, ella no podía evitar estar en constante alerta, asegurándose de que su hijo permaneciera seguro en su asiento. “Primera vez de Marco en bici. Él chocho… yo controlando cada 3 segundos que siga ahí atrás”, expresó la influencer en su cuenta de Instagram.

El recorrido permitió que la familia compartiera un momento de total tranquilidad y conexión. La interacción entre padre, madre e hijo quedó plasmada en las imágenes, mostrando cómo Guido Mazzoni, además de registrar el instante, también participaba activamente en la experiencia en bicicleta. La complicidad entre los tres quedó evidenciada en cada gesto, creando un momento tierno y único.

Marco, el hijo de Sol Pérez con tan solo un año y medio ya sigue los pasos de sus padres

Desde el nacimiento de Marco, el 4 de abril de 2025, Sol Pérez y Guido Mazzoni han convertido las redes sociales en un álbum virtual que documenta cada paso del crecimiento de su hijo. La pareja ha optado por compartir públicamente momentos cotidianos, desde sus rutinas familiares hasta los logros del pequeño, consolidando una comunidad de seguidores que acompaña cada etapa del niño.

Sol Pérez con su hijo Marco//Instagram

En la cuenta de Marco en Instagram, se pueden ver imágenes que reflejan su vida diaria, incluyendo su pasión por el deporte, que heredó de sus padres. La natación fue su primera actividad deportiva, practicada en compañía de sus padres desde muy pequeño, también, hace poco se vio al niño acompañando a su madre en una rutina con pesas en un gimnasio y ahora, en su primer año y medio, ha comenzado a explorar nuevas experiencias, como su primer paseo en bicicleta.

El primer paseo en bicicleta de Marco, el hijo de Sol Pérez//Instagram

La presencia activa en redes sociales también ha permitido que Sol Pérez y Guido Mazzoni interactúen con otros padres y madres que viven experiencias similares. La publicación del primer paseo en bicicleta generó una ola de comentarios positivos y llenos de cariño, en los que muchas seguidoras compartieron relatos personales y expresaron su empatía. Algunos mensajes destacaron cómo los pequeños cambios en la rutina, como pasear en bicicleta o preferir ir en bici al colegio, reflejan un estilo de crianza lleno de amor y atención.