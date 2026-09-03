Así es la casa de Tini Stoessel donde vivía con sus papás y su hermano: dos pisos, deck privado y un espacio exclusivo para ella

Tini Stoessel creció en una residencia amplia y luminosa en San Isidro, donde cada detalle estaba pensado para combinar comodidad y estilo. La casa familiar, con dos plantas y ambientes conectados con el exterior, fue el lugar donde la artista tenía un espacio diseñado para su privacidad. Allí convivían la estética contemporánea, los ventanales de gran tamaño y un sector exclusivo que le permitió desarrollar su rutina.

La exclusiva propiedad donde vivía Tini Stoessel con sus papás y su hermano: Estilo moderno y con un amplio jardín

Tini Stoessel vivió durante años en una propiedad que reflejaba modernidad y calidez, ubicada en una de las zonas más destacadas del norte bonaerense. La vivienda, organizada en distintos sectores para cada integrante de la familia, ofrecía ambientes amplios y luminosos, además de un área privada especialmente pensada para ella. Con un diseño minimalista y detalles que potenciaban la conexión con la naturaleza, la casa se convirtió en un lugar clave en su vida y en un espacio que acompañó distintas etapas de su carrera.

Tini Stoessel

La casa familiar de los Stoessel, ubicada en una zona exclusiva de San Isidro, se fue transformando con el tiempo hasta convertirse en una residencia amplia y moderna. La reforma realizada entre 2015 y 2017 permitió reorganizarla y sumar un terreno lindero, lo que dio origen a un espacio exclusivo para la cantante en la planta alta. Allí disponía de un dormitorio tipo suite con vestidor, baño personal y un sector de estar que le otorgaba independencia sin perder la cercanía.

Uno de los detalles más destacados era la conexión directa de Tini Stoessel con el resto de la casa, con una terraza deck privada, un rincón al aire libre que le permitía relajarse y disfrutar de momentos de intimidad. La estética se caracteriza por un estilo contemporáneo donde predominan los tonos neutros y las estructuras de hierro negro. El diseño apuesta por líneas simples, mobiliario moderno y una decoración sencilla, transmitiendo amplitud y equilibrio.

Tini Stoessel

Este enfoque minimalista convirtió la casa en un espacio cálido y elegante, alineado con las tendencias más vigentes de la última década. Uno de los rasgos más distintivos de la vivienda son sus ventanales de piso a techo. Gracias a ellos, la luz natural ingresa durante gran parte del día y los ambientes interiores se integran con el jardín exterior. Esta conexión genera un diálogo permanente entre el interior y el exterior.

Un refugio personal con parque y piscina en San Isidro: La casa de Tini Stoessel y su familia

El exterior de la propiedad de la familia Stoessel es otro de sus grandes atractivos. Con un parque de aproximadamente 600 metros cuadrados, abundantes plantas y una piscina rodeada de césped, la casa funciona como un verdadero oasis urbano. Este espacio abierto permitió a Tini Stoessel disfrutar de momentos de descanso cada vez que regresaba al país, convirtiéndose en un lugar de inspiración. La combinación de espacios abiertos y una impronta minimalista atraviesa cada sector de la vivienda.

Durante la pandemia, distintos rincones de la casa se hicieron visibles en transmisiones y contenidos que mostraban la cotidianeidad de la actriz. Además, la residencia fue elegida como locación para el videoclip de Ella Dice, la canción que lanzó junto a Khea. La estética y la amplitud de los ambientes reforzaron la versatilidad de la propiedad, que se adaptó tanto a la vida familiar como a los proyectos profesionales de la artista.

Desde los ambientes interiores hasta el parque exterior, la casa de Tini Stoessel y su familia transmite una sensación de equilibrio y modernidad. El diseño permitió que cada uno contara con su propio espacio, sin perder la conexión con el entorno común. Para la actriz, la residencia de Beccar fue un refugio donde pudo crecer, inspirarse y desarrollar parte de su carrera artística.

Tini Stoessel

Tini Stoessel vivió en una residencia que reflejaba modernidad y calidez, con espacios diseñados para acompañar distintas etapas de su vida. La propiedad, ubicada en San Isidro, se caracterizaba por ambientes amplios, ventanales que integraban el interior con el exterior y un sector privado especialmente pensado para ella. Ese espacio le permitió disfrutar de mayor independencia dentro de la casa familiar, en un entorno que combinaba comodidad y estilo.

VDV