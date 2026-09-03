Las fotos del increíble antes y después de la casa de Cami Mayan

Cami Mayan volvió a utilizar sus redes sociales para compartir detalles de su vida cotidiana y esta vez mostró parte de la transformación de su casa. La influencer dejó ver distintos ambientes de su departamento en Buenos Aires y permitió conocer el resultado de un proceso de decoración que comenzó tiempo atrás.

Cami Mayan mostró su casa en Buenos Aires

Las nuevas imágenes permiten apreciar cómo el inmueble fue tomando identidad a partir de los muebles, textiles y objetos que eligió para cada espacio. La paleta de colores neutros, la madera y las piezas de diseño se convirtieron en algunos de los principales elementos de una propuesta que combina modernidad y calidez.

El antes y después de la casa de Cami Mayan

Cuando Cami Mayan mostró por primera vez su departamento, los ambientes todavía tenían una estética mucho más despojada y estaban lejos del resultado que alcanzaron con el tiempo. La decoración fue incorporando muebles, textiles y objetos que terminaron de definir la identidad de cada espacio, con una marcada presencia de tonos neutros, madera y diferentes texturas.

Cami Mayan remodeló varios espacios de su casa

El cambio se puede apreciar especialmente en la elección de los muebles y accesorios. La propuesta pasó de espacios más vacíos a ambientes cálidos y cuidadosamente intervenidos, donde conviven piezas de inspiración mid-century, elementos de líneas orgánicas y detalles contemporáneos.

Los tonos crema y marrón que predominan en la decoración de Cami Mayan

Uno de los espacios que más se destaca en la casa de Cami Mayan es el living, donde un sillón blanco funciona como protagonista y está acompañado por una alfombra a cuadros en tonos crema y marrón, que aporta textura y contraste. Esta paleta neutra también atraviesa otros sectores de la casa.

El nuevo sofá de Cami Mayan

En el dormitorio, la cama está acompañada por almohadones en diferentes tonalidades y texturas, mientras que un respaldo de forma curva y orgánica se convierte en uno de los detalles distintivos. La combinación de materiales y formas permite mantener la propuesta sobria, pero con distintos elementos que aportan personalidad a cada ambiente.

Sillas mid-century y detalles de diseño en el comedor y el baño

En el comedor, Cami Mayan eligió una mesa de madera de forma ovalada como pieza central, acompañada por sillas de diseño moderno mid-century en azul marino. El contraste de color se suma a una lámpara colgante de diseño contemporáneo y refuerza la combinación entre piezas de inspiración clásica y elementos actuales.

El nuevo baño social de Cami Mayan

El baño mantiene la estética general, aunque incorpora una cortina rayada en azul y blanco que se convierte en uno de los puntos focales del ambiente. La decoración se completa con lámparas de formas redondeadas y modernas, además de espejos y accesorios. De esta manera, los muebles de inspiración mid-century, los textiles en tonos tierra y los detalles contemporáneos conviven dentro de una propuesta cálida y moderna.

Así es la casa de tres ambientes de Cami Mayan

El departamento de Cami Mayan es un tres ambientes que se caracteriza por sus amplios ventanales en el living y el dormitorio, además de un piso de parquet pulido en tono beige. También cuenta con un pequeño vestidor y un baño en suite, mientras que la distribución y la entrada de luz natural generan una sensación de amplitud en los principales espacios.

Cami Mayan dejó ver el interior de su hogar

En cuanto a la decoración, Cami Mayan combinó una estética industrial y moderna con elementos de inspiración campestre. La elección de esta propuesta responde también a una búsqueda personal de la influencer, quien explicó que quería que su hogar transmitiera serenidad y simpleza.