Soledad Fandiño lloró al hablar del difícil momento que atraviesa: "Me estoy haciendo mal a mí misma"

Soledad Fandiño abrió su corazón y se sinceró sobre el drama que atraviesa tras haber sido diagnosticada y operada de cáncer de mama hace casi dos años atrás. La actriz quebró en llanto al contar públicamente al revelar la dificultad que está viviendo en su proceso de recuperación y llamó la atención de sus miles de seguidores en las redes sociales.

Soledad Fandiño no pudo contener las lágrimas al hablar de la angustiante situación que está viviendo

Soledad Fandiño reapareció en sus redes sociales con un video en el que se mostró profundamente conmovida y entre lágrimas. La publicación expuso una faceta íntima de su presente: la lucha cotidiana por preservar su salud emocional mientras intenta cumplir con las recomendaciones médicas y afrontar situaciones que no siempre puede controlar.

Soledad Fandiño contó la dramática situación que está viviendo en las redes sociales.

"Una de las cosas que nos dicen que tenemos que evitar es el estrés, o por lo menos es lo que me dijeron a mí. Cuando pasan cosas que te estresan y que los demás no entienden, es una lucha para no estresarte y es peor. No sé si les pasa, pero si tienen técnicas para eso me las podrían pasar", expresó visiblemente conmovida ante la cámara, buscando el apoyo y la empatía de su comunidad.

El clip estuvo acompañado por una extensa reflexión. Allí, la actriz explicó que el cuidado posterior al cáncer no se limita a los controles médicos o a la recuperación física, sino que también implica enfrentar emociones complejas. En ese sentido, la influencer describió la contradicción de saber que debe mantenerse alejada de las situaciones estresantes y, al mismo tiempo, encontrarse con circunstancias que inevitablemente alteran su estado de ánimo.

Soledad Fandiño rompió en llanto al hablar del estrés que atraviesa.

La modelo contó que dudó antes de publicar el video. Según dejó entrever, exponer su vulnerabilidad en las redes sociales no fue una decisión sencilla, especialmente en un espacio donde suele predominar la imagen de felicidad, actividad y bienestar. Sin embargo, consideró necesario mostrar una versión más completa de los procesos personales.

"Dudé en subir esto, pero es parte también de la vida real, a veces estamos arriba y otras veces no nos sentimos tan bien. Me gusta mostrar lo lindo pero siento que también se puede mostrar la parte que no se ve pero que también existe", dicen las primeras líneas del posteo.

Soledad Fandiño explicó la culpa que siente por el estrés y pidió ayuda

Tras el diagnóstico, Soledad Fandiño se enofocó en su profesorado de pilates y yoga.

En su mensaje, Soledad Fandiño detalló algunas de las actividades que realiza para reducir la tensión y encontrar estabilidad, sin embargo, a veces la domina el estrés y eso la angustia. “Después del diagnóstico de cáncer de mama, me recomendaron evitar el estrés, y es lo que intento cada día: hago mis respiraciones, medito, camino, hago ejercicio, yoga, pilates, pero a veces no puedo evitar estresarme por algo que me hace mal o por algo que alguien me dice, y es ahí cuando al estrés se le suma la culpa”, reveló.

La actriz profundizó luego en ese mecanismo emocional, que describió como una especie de círculo difícil de frenar y pidió ayuda a sus seguidores. “La culpa de saber que estresándome me estoy haciendo mal a mí misma, son emociones negativas que se retroalimentan. Y me cuesta mucho más salir de ahí porque me da culpa sentir estrés y me estresa la culpa… ¿Les pasa? ¿Qué hacen en momentos así?”, expuso.

Con su publicación, Soledad Fandiño abrió un intercambio sobre salud mental, recuperación y autocuidado. Además, invitó a sus seguidores a compartir recursos y experiencias para ayudarla a afrontar momentos de estrés sin juzgarse por no poder estar bien todo el tiempo.