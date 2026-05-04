Luisana Lopilato regresó a la Argentina y organizó una pijamada con sus amigas de su infancia

Instalada desde hace años en Canadá junto a su familia, Luisana Lopilato mantiene una carrera que combina proyectos internacionales con regresos puntuales a la Argentina. Esta vez, su regreso no solo responde únicamente a un nuevo desafío laboral, sino también a la necesidad de reconectar con su pasado.

Luisana Lopilato regresó a Argentina

En medio de esta nueva etapa, Luisana Lopilato compartió en sus redes sociales cómo está viviendo estos días en el país. Lejos del glamour, eligió mostrarse desde un lugar más relajado y cotidiano, combinando momentos de trabajo con escenas de su vida más íntima.

Así ha sido el regreso de Luisana Lopilato

A través de sus redes sociales, Luisana Lopilato ha compartido imágenes que reflejan cómo ha sido su regreso al país. Por un lado, el compromiso profesional: junto a una imagen del guión, escribió “días de mucho estudio y filmación”, dejando en claro que su agenda está marcada por la intensidad del rodaje.

Luisana Lopilato junto a sus amigas

Pero, en paralelo, también hubo espacio para lo emocional. “Mis amigas vinieron a acompañarme e hicimos pijamada”, contó, mostrando una foto en la que se la ve distendida, rodeada de vínculos que la acompañan desde la infancia. Además el grupo aprovechó para dar un paseo y disfrutar de momentos al aire libre.

El proyecto que trae de regreso a Luisana Lopilato

El motivo principal del regreso de Luisana Lopilato es el inicio de “El Sobrino”, la nueva película producida por Netflix y dirigida por Damián Szifron. Una comedia dramática que también cuenta con la participación de Leonardo Sbaraglia y que promete posicionarse como una de las apuestas fuertes del cine argentino.

Leonardo Sbaraglia, Luisana Lopilato, Rita Cortese y Damián Szifron

Ambientada en el universo de la música clásica, la película propone un recorrido que va desde Buenos Aires hasta ciudades como Hamburgo, Londres y Nueva York. En ese contexto, el regreso de Luisana Lopilato significa un nuevo capítulo profesional que la vuelve a poner en el centro de la escena.